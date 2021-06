Zastupitelé v květnu schválili snížení nájemného za říjen a listopad loňského roku maloobchodníkům a poskytovatelům služeb, kteří k loňskému 12. březnu, kdy začala platit první protiepidemická opatření, neměli vůči městu žádný dluh.

Sleva se týká celkem 36 subjektů „Příjmy města z pronájmů se po poskytnutí slevy sníží o zhruba 263 tisíc korun. Chápeme, že je pro podnikatele současná situace obtížná a naším přáním je, aby ve městě ve své činnosti pokračovali. Proto jsme se rozhodli jim znovu pomoci. Ale i my musíme ke slevám přistupovat s rozvahou, můžeme slevit jen to, co město v současné složité situaci unese,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že o proplacení zbylých 50 procent nájemného mohou podnikatelé žádat ze státního programu COVID - Nájemné.

První slevu na nájemném, a to ve výši 30 %, schválili českolipští zastupitelé již loni v červnu, a to za období od 1. dubna do 30. června 2020. Před přijetím tohoto usnesení již českolipští radní schválili odložení platby nájemného o půl roku se splatností do dvou let. Letos v dubnu letošního roku navíc město uspořádalo netradiční výstavu ve výlohách uzavřených obchodů v centru města s názvem Okénka radosti. Účelem této výstavy bylo nejen oživit veřejný prostor, ale také přilákat pozornost k těmto obchodům a motivovat občany k nákupu zboží od místních podnikatelů.