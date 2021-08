„Máte nápad na slogan dlouhý do třiceti znaků? Tak nám ho napište do on-line formuláře,“ vyzývají organizátoři závodu. Po předvýběru ty nejlepší nápady odprezentují na výstavě v Domě Scheybalových, kde je vernisáž s tematikou olympioniků a lyžování připravena na 23. září. Loni se objevily slogany jako „Za expedici Peru se peru“, „Srdcem v bílé stopě“ či „Nazuj běžky, nechoď pěšky“.

„Autorem ročníkové strany medaile opět bude akademický sochař Jiří Dostál, uložena bude v kapsli na magnetickém blistru. Stane se tak stejně jako ta loňská třeba suvenýrem, který si dáte třeba na ledničku jako magnetky z dovolené,“ řekla mluvčí České mincovny Lenka Klimentová.

Zájemci, kteří by si chtěli pořídit medaili z letošního velmi komplikovaného ročníku, kdy fakticky startovali jen profíci a celé startovní pole závodilo virtuálně, mají výjimečnou možnost. „Razili jsme několik desítek kusů také ve stříbře, ale k dostání jsou pouze v jablonecké prodejně České mincovny naproti radnici,“ dodala Klimentová.

Registrace do největší závodu v běhu na lyžích v České republice byly spuštěny v červnu. Organizátoři i účastníci mají za sebou ročník, který byl jiný snad ve všech směrech. A také plný sněhu. A to je to jediné, co si přejí přenést i do února 2022. „Myslíme, že virtuálního závodění za poslední rok bylo už dost a pevně věříme, že 55. ročník Jizerské 50 budeme moct uspořádat tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Těšíme se na hromadný start na stadionu v Bedřichově a budeme doufat, že sněhové podmínky budou stejně ideální jako letošní zimu,“ sdělil za organizátory závodu David Douša z agentury Raul.

On-line formulář najdete ZDE.