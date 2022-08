Česká pošta rozšiřuje počet mobilních pošt, osvědčily se i na Českolipsku

Zajít si na nejbližší pobočku České pošty, poslat doporučený dopis nebo balíček, vyzvednout přeplatek či uhradit složenku. Pro obyvatele měst a větších obcí to nepředstavuje žádný problém. Přesto se stále najdou místa, kde musí lidé jet do sousedních obcí, aby si mohli vyřídit své poštovní záležitosti. Změnit to pomáhá mobilní pošta.

Mobilní pošta. Ilustrační foto.

Dvě mobilní pošty začaly jezdit na Českolipsku a Jičínsku už letos v červenci. Jde o dva původní vozy, které Česká pošta provozuje několik let. Podle potřeby byly nasazovány do lokalit, kde vznikl nějaký aktuální problém, nebo kde nebyla kamenná pobočka. Například loni začátkem února po rozhodnutí vlády o omezení pohybu v okresech, které byly nejvíce postiženy koronavirem, působily mobilní pošty na Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku. „Loni v červnu byla zase mobilní pošta operativně přemístěna přímo do obcí postižených ničivým tornádem. V dalších případech jsme se snažili vytipovávat lokality, ve kterých pobočka pošty nikdy nebyla, a to napříč republikou,“ sdělil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Zabily je mejly. Schránky na dopisy pomalu mizí z ulic v Libereckém kraji Na Českolipsku vůz zajíždí do obcí Kvítkov, Holany, Vrchovany či Skalka u Doks. Dalších pět nových vozů bude obsluhovat Náchodsko, Pardubicko, Benešovsko, Třebíčsko a Prachaticko. Pošta prodloužila interval působení služby, která tak bude fungovat do 26. září. „Jelikož jsme malá obec, frekvence využití není tak velká jako u větších obcí. Z mého pohledu je mobilní pošta dobrý nápad, nemusím s každým dopisem na poštu do Doks,“ podotkla starostka Skalky u Doks Jana Procházková. Pojízdná pobočka Mobilní pošta je pojízdná pobočka, ve které mohou zájemci využít vybrané služby České pošty. Zprostředkuje poslání listovních i balíkových zásilek, platby a výplaty poukázek a zajistí také výběry hotovosti jako na standardní poště. Pro zájemce je připravena i možnost využít služeb Poštovní spořitelny. Lidé nezmeškají ani výplaty sociálních dávek. Tam, kde je to možné, jsou občané o této službě informováni prostřednictvím obecního rozhlasu, obecního webu či vývěskou. Vitráže z Průmyslového paláce putovaly na restaurování do Nového Boru „Zapojení mobilní pošty se nijak nedotkne režimu doručování. Ten zůstává beze změny a je ve všech zmíněných obcích nadále zajištěn standardním způsobem,“ zdůraznil Vysoudil. V současné době plánují působení mobilních pošt ve kvartálních intervalech. „Ve čtvrtém kvartálu bohužel v Libereckém kraji s nasazením mobilní pošty nepočítáme, nicméně v následujícím roce je pravděpodobné,“ dodal mluvčí České pošty.

