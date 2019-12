Bezbariérové Komunitní centrum s pobočkou Městské knihovny a s maximální výbavou představila českolipská radnice na sídlišti Špičák. Notně zchátralou budovu, která v ulici Červeného kříže vyrostla v roce 1985 a sloužila pro školské účely, letos město Česká Lípa nechalo zgruntu opravit. Modernizace přišla na 35 milionů korun. Po zásadní a velmi náročné rekonstrukci se na její výsledek přišly v pondělí podívat desítky příznivců a čtenářů.

Prvním čtenářem, který v pondělí překročil práh knihovny byl Jan Špecián, který do špičákovské pobočky knihovny chodí již dvacet let. „Manželce sem chodím pro detektivky, já mám nejraději přírodovědné knihy a naučné oddělení. Jsem rád, že se knihovna konečně opět otevřela, nebudu to mít tak daleko. Je to tu moc hezké,“ pochválil po vstupu do knihovny pan Špecián.

„Vše tady je uzpůsobené, aby se zde mohly setkávat všechny generace, v původních prostorách to nebylo příliš možné,“ řekla starostka města Jitka Volfová (ANO). „Doufám, že se dočkáme i celé nové Městské knihovny,“ podotkla. Téma novostavby nebo obnovy stávající hlavní budovy knihovny totiž řeší představitelé České Lípy již dlouhá léta.

„Na počátku byl jen náš požadavek na výměnu oken, ale výsledek a velkorysost je ohromující,“ radovala se ředitelka Městské knihovny Dana Kroulíková, která přiznala, že nevěřila, že se všechno podaří během krátkého období zvládnout. Jak uvedla, stavební práce řemeslníci ukončili v polovině září a od té doby prostory pracovníci knihovny či dodavatelé interiéry vybavovali, uklízeli a stěhovali sem uskladněné knihy. V části, kterou využívá knihovna je přednáškový sál, výtah, oddělení pro dospělé i pro děti a mládež. Samozřejmostí je luxusní sociální zařízení, kde například nechybí ani přebalovací pult pro nemluvňata. Část s posuvnými regály pojme na 60 tisíc svazků. „Aktuálně jich tady máme 19 tisíc,“ upřesnila Dana Kroulíková. V policích se nachází například i mnoho ročníků vydání Českolipského deníku.

„Jsme zvědavi, jak se nové prostory budou veřejnosti líbit. Věřím ale, že si opravenou a velmi hezkou knihovnu s novým vybavením všichni návštěvníci, děti i dospělí a nejen ze Špičáku, jistě oblíbí a stane se pro ně vyhledávaným místem k trávení volného času dětí i dospělých nejen ze Špičáku,“ poznamenala ředitelka Kroulíková. Jak zmínila, po dobu rekonstrukce čtenáři ze sídliště museli docházet do knihovny na náměstí. Městská knihovna v České Lípě ještě nabízí své služby v dalších svých pobočkách – na Ladech a na sídlišti Holý vrch.

„Prakticky vše původní stavbaři vybourali, zůstal jen obvodový plášť,“ konstatoval František Nacházel, který u renovace komunitního centra prováděl stavební dozor. „Je zde vše nové včetně veškerých instalací.“ Zkušený stavař si pochvaloval spolupráci se stavební firmou Guttenberg z Mělníka, která vyhrála výběrové řízení a dům od března do srpna letošního roku přestavovala. „Komunikace nevázla, řadu požadavků jsme řešili za pochodu,“ řekl Nacházel. Podle něj nakonec tím nejnáročnějším úkolem byl poměrně krátký termín na zvládnutí rekonstrukce.

„Tak krásnou pobočku v Liberci nemáme,“ gratulovala ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková.

Děkoval a chválil také Rudolf Volejník, viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Tato organizace sdílí spolu s knihovnou část prostor komunitního centra. „Rekonstrukce je dokonalá. Z našich sedmi desítek poboček v zemi je tahle nejvybavenější a nejhezčí,“ prohlásil Volejník.

Komunitní centrum s knihovnou se dočkalo také vnějších úprav, například má tři nové terasy, nové chodníčky včetně takzvané cvičné dráhy pro nevidomé, v rámci které si mohou vyzkoušet pohyb po površích, které potkají při pohybu ve městě.