Krkonoše – Přibývá lanovek, uměle dosněžených sjezdovek, komfortních vleků. Lyžařské areály lákají na nové a nové atrakce a do hor se vydává čím dál víc lidí. „České hory jsou stále víc v oblibě. Přibývá penzionů a roste i počet lyžařských areálů,“ potvrdil mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman.

Horská služba. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Jenže s počtem návštěvníků vzrůstá i počet úrazů a výjezdů záchranářů. Čísla hovoří jasně. „Loni jsme v zimní sezóně vyjížděli k 7586 případům, což je o 500 více než v předchozí sezóně a o tři tisíce případů více než v sezóně 2014. Takže ta tendence je jasně stoupající,“ doložil statistiku Zeman. Na zlepšení to nevypadá ani při stávající zimě. Jen od 20. prosince do 5. ledna už to bylo 16 případů, tedy o pět víc než loni za stejné období. Naposledy musela Horská služba Krkonoše asistovat v neděli při pádu děvčátka z lanovky, které bylo s vážným poraněním převezeno do pražské fakultní nemocnice.

Chuť a kuráž pokořit sjezdovku vítězí mnohdy nad vlastními schopnostmi. Své v tom hraje i vybavení s novými typy lyží to jde i úplným začátečníkům, kteří se tak nezřídka vydají i na stráně, které dřív bývaly doménou zkušených lyžařů. A kromě nepozornosti jsou právě úrazy při sportu nejčastější příčinou výjezdů záchranářů. V tom je statistika neúprosná.

„Co do četnosti jsou úrazy na sjezdovkách na prvním místě. Loni to bylo přes 4 tisíce případů, 1418 případů představovaly úrazy na snowboardech,“ popsal Zeman. Teprve na třetí místo se v počtu zachraňovaných řadí běžkaři a pěší turisté. Ale i ti dají často členům horské služby pořádně zabrat. Svědčí o tom i případ z minulého pátku, kdy se nedaleko Labského dolu ztratili dva mladíci. V nepřehledném terénu zasněženého dolu sešli z cesty a nevěděli, jak dál.

„Kontaktovali nás kolem půl čtvrté s tím, že jsou někde mezi skalami a nedokážou se dál dostat,“ popsal dispečer HS Krkonoše Štěpán Dunka. Mladí turisté měli štěstí. Horská služba je naštěstí jen silně vyčerpané a podchlazené našla a dopravila do Špindlerova Mlýna.

DO HOR RADĚJI JEN S MOBILEM

Mladíkům pomohla aplikace Záchranka, díky níž se horské službě podařilo zbloudilce lokalizovat a zachránit. Na rozdíl od mnoha nejrůznějších aplikací právě tahle zachraňuje životy a lidé by si ji měli do telefonu preventivně stáhnout. Lokalizovat dokáže s přesností na několik metrů. „Podařilo se nám propojit aplikace záchranky horské služby, takže signál dostane vždycky nejbližší okrsek,“ upozornil mluvčí.

Pomoci může i samotný mobil, bez kterého by se běžkaři, turisté či skialpinisté neměli vůbec vydávat na cestu. „Důležité je, aby byl před túrou nabitý. Telefon by lidé měli mít také co nejblíž u těla, protože v mrazu se velmi rychle vybíjí. Na to se často zapomene,“ zdůraznil mluvčí. Připomněl, že v zimě, kdy se na horách změní počasí z minuty na minutu a lidé mohou ve vánici snadno zabloudit, neškodí nosit s sebou i přenosnou nabíječku.

Hory by lidé vůbec neměli podceňovat. „Přesto, že už roky vedeme informační kampaň, lidé si stále pletou horskou túru s výletem. Není to tak dávno, co jsme na hřebeni zachraňovali paní, která si vymkla nohu v lodičkách,“ ilustroval na příkladu mluvčí. Na Labskou Boudu zase před několika dny dorazil ve vánici silně prochladlý muž, který se na hřebeny vydal jen v riflích.

LAVINOVÉ NEBEZPEČÍ STÁLE TRVÁ

V Krkonoších i nadále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice. Na hřebenech je aktuálně okolo 120 centimetrů sněhu. „Za poslední periodu sněžení napadlo 70 cm nového sněhu. Sníh padal na ledovou krustu za silného nárazového větru, který přemístil sníh na závětrné svahy,“ upozornila horská služba na svém webu.

Uvolnění laviny je tak podle ní možné už při malém zatížení, zejména na strmých svazích. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu. „Pokud se lidé vydají do hor mimo lyžařská centra, rozhodně by se měli informovat o aktuálním stavu na webových stránkách horské služby,“ uzavřel její mluvčí Radek Zeman.