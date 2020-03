Krajská nemocnice s poliklinikou v České Lípě sice v tento mimořádný čas zvedla závory u svých vjezdů, ale naopak začala přísněji kontrolovat všechny příchozí.

Krajská nemocnice v České Lípě postavila před svým hlavním vstupem stan. | Foto: Deník / Vít Černý

Kvůli tomu před hlavním vstupem do budovy A, kde jsou lůžková oddělení, postavila takzvaný triážový stan pro prvotní třídění všech vstupujících. Zde se všichni pacienti a návštěvníci, kteří vstupují do nemocnice kvůli ošetření, musí podrobit dezinfekci a zdravotní kontrole. Zaměstnanci mají umožněn vstup do budov nemocnice po předložení identifikační osobní karty.