Závory a pokladny na úhradu parkovného jsou v českolipské nemocnici (NsP) už v plné permanenci. Zdravotnické zařízení tímto způsobem začalo řešit dlouhodobě kritický průjezd aut a parkování uvnitř svého areálu. Od úterý, po jednodenním zpoždění, je nový systém funkční a řidiči za delší než půlhodinovou návštěvu platí. Technici jen vylaďují drobné nedostatky.

„Systém už funguje v plném režimu. Zpoždění prvního července bylo způsobené snahou vyjít vstříc stavebním pracím u zadního výjezdu z nemocnice do ulice Pod Špičákem, kterou město rekonstruuje,“ potvrdil předseda představenstva a generální ředitel NsP Pavel Marek. Jak uvedl před zkušebním provozem, počty aut mířících do areálu jsou neúnosné a bez regulace by se situace jen dál zhoršovala.

„Účelem tohoto opatření není zisk, ale snaha vytvořit prostor pro zaparkování těm lidem, co skutečně jedou do nemocnice. Neoprávněně tu parkovaly desítky vozů,“ prohlásil Marek. Zdravotníci si ověřili, že u nemocničních budov stabilně parkovali lidé, co do nemocnice vůbec nešli. „Změny jsou první cestou k zlepšení situace. Chceme se dohodnout i s městem na nějakém režimu u dolního parkoviště v Arbesově ulici,“ konstatoval ředitel.

Právě tam – na velkém parkovišti pod nemocnicí – mohou lidé nadále parkovat zdarma. Celkem lze využít v areálu 220 parkovacích míst, dalších necelých 200 je na parkovišti u Arbesa.

Celý minulý měsíc si vedení krajské nemocnice detailně zmapovalo reálný chod zakoupeného vybavení a nechala motoristy vjíždět a stát zdarma. Jak sdělila mluvčí zařízení Kateřina Amrichová, tento monitoring ukázal, že v pracovní dny v nemocničním areálu denně zaparkuje více než 1 500 aut, o víkendu se toto číslo snižuje na zhruba 800 vozů denně.

Obavy o zdržování provozu u příjezdu vedení nepřipouští. „Systém je moderní a rychlý, také jsou zde dva pruhy, jeden je určen pro záchranku, policii a hasiče,“ uvedla Amrichová.

První půlhodina zdarma

Podle sazebníku lidé parkovné neplatí za první půlhodinu ani korunu. Pak za každou započatou 20 korun. Podrobně o ceníku a úlevách nemocnice informuje na webu, Facebooku a cedulích. Parkování zdarma mají po dobu pěti hodin například držitelé ZTP, dárci krve, dialyzovaní pacienti, zákazníci lékárny a Centra zdraví. Lidé mohou platit kartou nebo hotovostí u třech platebních automatů, u vchodu do nemocniční budovy A, u zadního výjezdu a u výjezdu do ulice Purkyňova.

„Anulovat parkovné lze pouze klientům, kteří byli u lékaře, na dialýze, odběru nebo uplatnili recept. Netýká se to už třeba jejich odpolední návštěvy na lůžkovém oddělení s tím, že byli ten den na vyšetření,“ vysvětlila Amrichová.

Smazání parkovného provádí personál na speciální čtečce přímo v odběrové místnosti dárců krve, na hemodialýze, veřejné lékárně a Centru zdraví. Postiženým lístek anulují informace. Pokud člověk parkovací lístek ztratí, čeká ho náhrada ve výši 200 korun. Náhradní lístek si vytiskne sám na platebním terminálu. V případě nefunkčního platebního terminálu výběr plateb v hotovosti za parkování provádí informační služba.

„Myslím, že se tady fronty mohou tvořit, někteří lidé třeba neodhadnou u výjezdu čas a závora je pak nepustí, bude pak chaos, stres. Také v zimě budou pro kamery omrzlé SPZ nečitelné a nepustí auto dál,“ soudil profesionální šofér Zdeněk z Českolipska. Lidé mají strach, že zejména senioři, kteří k lékaři míří nejčastěji, si nebudou vědět rady. A také toho, že návštěva v nemocnici se jim hodně prodraží. Výstup do kopce z bezplatného parkoviště pod nemocnicí je pro starší lidi vyčerpávající.

Sazebník parkovného v NsP Česká Lípa:

Návštěvníci, nájemci – 30 minut zdarma + cca 10 minut na výjezd

Návštěvníci, nájemci – 20,- Kč za každou započatou hodinu

Držitelé ZTP – parkování zdarma (platí v den ošetření 5 hodin) - anulování lístku na informacích, pouze při předložení kartičky ZTP

Dárci krve – parkování zdarma (pouze v den odběru) – anulování lístku na ambulanci/odběrové místnosti dárců krve

Dialyzovaní pacienti – parkování zdarma (pouze v den návštěvy HDS pracoviště) – anulování lístku na HDS

Návštěvníci Lékárny a Centra zdraví – parkování zdarma při uplatnění receptu, nebo poukazu na vyšetření (pouze 5 hodin) – anulování lístku v Lékárně, nebo Centru zdraví

Zaměstnanci – parkování zdarma po nahlášení SPZ (pouze jediné vozidlo/den)

Vozidla IZS – výjezd zdarma po nahlášení SPZ

Vozidla Městské policie, Vězeňské služby – výjezd zdarma po nahlášení SPZ

Servisní vozidla a zásobování – výjezd zdarma po nahlášení SPZ

Ostatní vozidla – pohotovostní firmy - dodávky plynu, elektřiny, vody atd. – po nahlášení kompetentním zaměstnancem – anulování lístku na informacích

Doručovatelské a poštovní služby – stihnou výjezd do 30 minut