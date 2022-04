Velikonoční beránci z Lípy potěší seniory i záchranáře, péct může každý

V sobotu 16. dubna zaplní Českou Lípu stádo sladkých beránků. Do čtvrteční půlnoci 14. dubna se mohou zájemci zaregistrovat do Českolipského beránkování a následně upéct a ozdobit beránka a donést ho o Bílé sobotě mezi 10. a 14. hodinou do Rodinného centra Slůně na adrese Dlouhá 2598.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Všechny beránky zde ještě v sobotu odpoledne vyfotí a vystaví na facebookové stránce „Abrakadabra — Českolipáci čarují“, kde je bude moci dalších 24 hodin hodnotit veřejnost. Výhru získá ten s největším počtem lajků u jeho fotografie. Duhová, zdobená, s čokoládou. Českolipané napekli bábovky Rodinné centrum Slůně v České Lípě všechny soutěžní velikonoční beránky v neděli 17. dubna rozveze do spřátelených domovů pro seniory a členům složek Integrovaného záchranného systému. Zájemci se mohou registrovat prostředictvím online formuláře ZDE.