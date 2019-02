Českolipské muzeum usiluje o cenný obraz z dávno vyhořelého kostela

Česká Lípa – Je to zřejmě to jediné, co se zachovalo z dnes už neexistujícího kostela na Škroupově náměstí v České Lípě, který v roce 1820 podlehl ničivému požáru. Obraz sv. Vincence Ferrerského chce letos získat do svých sbírek českolipské Vlastivědné muzeum a galerie. Pořídit plánuje i další unikáty, a to díky příspěvku od Libereckého kraje, který do Lípy pošle 300 tisíc korun.

I v letošním roce českolipské muzeum rozšíří svou exotickou sbírku a expozici zvířat z celého Světa, a to o dermoplastický preparát karakala. | Foto: Archiv

Farní kostel sv. Petra a Pavla byl před 200 lety po dvou požárech rozebrán na stavební materiál a dosud se mělo za to, že se z něj žádný mobiliář nedochoval. O odkupu olejomalby zobrazující dominikánského světce muzeum nyní jedná a vzácný obraz by měl obohatit stálou historickou expozici Českolipska. Turistů v kraji přibývá. Podle statistik jich sem loni přijelo přes milion Přečíst článek › Další vzácnost zamíří do Památníku Karla Hynka Máchy v Doksech, který je pobočkou českolipského muzea. „Do Památníku je v plánu pořízení výtisku knihy Karla Hynka Máchy Máj. Jedná se o knihu, která byla vydaná v roce 2006 a obsahuje devět unikátních rytin od Ernsta Lewingera. Kniha vyšla v nákladu 25 signovaných výtisků,“ uvedla mluvčí Libereckého kraje Lenka Klimentová. PIANINO I ŠAKAL Až z Karlových Varů do České Lípy poputuje Pianino Rössler. Jde o kompletní nepoškozený nástroj z roku 1925, který dokumentuje produkci významné českolipské firmy. Výrobna pian fungovala v dnešní Hrnčířské ulici a na začátku 20. století byla čtvrtou největší v říši. Soubor militarií a knihovního fondu českolipského muzea posílí o pozůstalost ruského legionáře a později štábního strážmistra Františka Kronďáka z Kamenického Šenova, která obsahuje ucelený soubor vojenské výstroje, vyznamenání, fotografií, pohlednic, knih a dokumentů z let 1918 1945. FOTO: Muzeum představí Tři tváře krajky Přečíst článek › I v letošním roce muzeum rozšíří svou exotickou sbírku a expozici zvířat z celého světa, a to o dermoplastický preparát karakala. „Jedná se o kočkovitou šelmu střední velikosti, která žije v Africe a jihozápadní Asii. Dále pak dojde k reinstalaci stálé expozice rybářství a rybníkářství na Českolipsku a v této souvislosti hodláme doplnit soubor vystavených exponátů našich druhů ryb,“ upřesnil ředitel a zoolog Vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vitáček. V expozici místní fauny bude už brzy k vidění také šakal, kterého se Vitáčkovi podařilo vystopovat v okolí Doks. Doplnění se dočká i expozice Svět hmyzu a pavoukovců, kam přibude nový exotický hmyz. Českolipské muzeum se v těchto dnech připravuje na zahájení nové turistické sezony. Brány otevře 6. března. Hlavní letošní výstava připomene historii lukostřelců a ostrostřelců v České Lípě. Českolipské muzeum si bere oddechový čas. Připraví se na novou sezonu Přečíst článek ›

Autor: Petra Hámová