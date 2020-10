Učitelé zahájili distanční vzdělávání a výuku on-line. Děti se musí učit z domovů, oproti jaru je nyní dálková forma vzdělávání pro všechny povinná. Ředitelé škol řeší nezbytnou techniku, rodiče také uklidňují.

„Během tohoto týdne připravíme distribuci výpočetní techniky pro potřebné. Kontakt s žáky probíhá přes platformu Microsoft Teams, s rodiči přes Bakaláře,“ sdělil ředitel ZŠ Jižní v České Lípě Jan Policer.

Někteří z jeho kolegů ředitelů připomínají, že nezbytná opatření už mají natrénovaná. „Připravovali jsme se od začátku školního roku, že tento způsob výuky přijde,“ uvedl ředitel ZŠ na českolipském sídlišti Lada Radek Častulík. Do školy nakoupili notebooky pro učitele, do tříd webové kamery.

„Některé on-line hodiny už probíhaly v tomto týdnu, vše se zkouší. Věřím, že se brzy vrátí do školy alespoň 1. stupeň,“ přeje si Častulík. Žákům bez IT předají úkoly a materiály ve škole asistenti pedagogů. Podle něj je dálkové vzdělávání žáků 1.-2. ročníku na začátku školního roku velmi obtížné až nereálné: „Hodně je to o spolupráci s rodiči. Týden to lze zvládnout, maximum je 14 dní,“ podotkl.

Ředitel ZŠ Partyzánská Karel Minařík považuje za podstatné, aby všichni – děti, rodiče i pedagogové – dostali potřebné a srozumitelné informace. Na nouzové řešení jsou ve škole prý dobře připraveni a dolaďují jen detaily. „Rozhodně nám pomohla jarní zkušenost a také to, že jsme od srpna připravovali různé scénáře přechodu na distanční vzdělávání,“ nastínil Minařík.

Na formu distanční výuky se předem chystali i v ZŠ Mírová v Mimoni. Zjišťovali možnosti žáků, zda mají připojení k internetu a počítač. „Jelikož naši školu navštěvuje velké procento žáků ze sociálně slabých rodin, jsou možnosti on-line výuky velmi omezené. Přesto se snažíme spojit se alespoň s částí z nich přes Microsoft Teams,“ sdělila ředitelka Monika Novotná.

Žákům, kteří nemohou využít ani jednu z těchto možností, nabízí vyzvedávání úkolů v tištěné podobě přímo ve škole. Rodiče mají důležité informace také na webových stránkách škol. Někde se ještě rodiče dotazují na ošetřovné nebo na pomůcky.

„Výuka probíhá přes systém Bakalář. Jeden rodič nesouhlasí s distanční výukou, že musí zůstat doma za ošetřovné, žádá od nás vybavení technikou a zaplacení internetu,“ zmínila problémy ředitelka ZŠ v Dubé Jindřiška Skalická.

Kdy to skončí?

Veřejnost se obává, zda 14 dní bude stačit a jestli se za tu dobu podaří epidemii aspoň trochu zkrotit. „Kdyby se mimořádné uzavření škol protáhlo, už bych začal mít obavy zejména o děti z chudších rodin, se slabším zázemím. Problémy byly patrné už na jaře, rozdíly ve zvládání učiva se hodně prohloubily,“ prohlásil dlouholetý dětský a školní psycholog Miroslav Hudec.

Je názoru, že následky by se táhly řadu let a projevily by se nejspíš v poklesu kvalifikovanosti dětí z chudších vrstev, tím i v nebezpečném růstu sociálních rozdílů. Podle Hudce technika vše nevyřeší, děti potřebují občas usměrnit, někdo je musí učit pravidlům komunikace v dětské skupině, etickým normám, aby silnější neubližovali slabším, aby vedle obvyklého soupeření dokázaly i spolupracovat, pracovat v týmu. „A ne vždy to jde samoorganizací. Obvykle to vyžaduje vedení, ať učitele, sportovního trenéra, nebo vedoucího zájmového kroužku a tak dále,“ shrnul Hudec.

Ze škol, které v okrese začínají fungovat v rámci pomoci dětem rodičů, kteří pracují v IZS a v exponovaných profesích, jde stejně jako na jaře o ZŠ 28. října na sídlišti Špičák v České Lípě a v ZŠ U Lesa v Novém Boru.