Podle ředitelky školy Hany Kubátové Ortové touto akcí za 24 milionů korun sice skončilo vybudování zdejšího Centra odborného vzdělávání pro oblast služeb (COV), jak si přál zřizovatel středních škol Liberecký kraj, ale další zvelebování v rozlehlém vzdělávacím areálu nekončí. „Stále je tady co zlepšovat,“ prohlásila Kubátová Ortová.

Jak potvrdila, průběh rekonstrukce neztížily žádné závažnější problémy až na nutnost dodatečného pořízení speciálních žaluzií za 800 tisíc k dílnám na východní straně pavilonu B. „Praxe ukázala, že bez nich žáci u strojů pracovat nemohou,“ podotkla ředitelka.

Zateplení dílenských hal začalo přesně před rokem a uhradil ho kraj a také dotace z Operačního programu životního prostředí.

„Projekt vyřešil tepelnou pohodu. A dobře vybavené prostory teď lépe působí na žáky i jejich učitele,“ poznamenal zástupce ředitele SOU pro praktické vyučování Petr Rožníček.

Instalatérská stěna a virtuální trenažér

Kromě nových fasád a oken má škola k dispozici pro každý z patnácti oborů nové učebny i nejmodernější techniku. Velkou pozornost vzbuzuje například vybavení dílen pro obor instalatér a unikátní „instalatérská stěna“. Žákům se hodí i virtuální trenažér svařování Apolo. Budoucí řemeslníci ale mají ke svému zdokonalování k dispozici také dva nové CNC stroje, nové soustruhy, truhlářskou frézku i CNC řezací automat. Tyto investice za desítky milionů korun mají pomoci přilákat především k učňovským oborům více dětí.

„Naše škola nabízí obory, které jsou na trhu práce velmi žádané, ať už se jedná o zámečníky, obráběče kovů, automechaniky, instalatéry nebo třeba cukráře. Těm všem můžeme nyní nabídnout výrazně lepší zázemí,“ ujistila ředitelka Kubátová Ortová. Projekt COV myslel i na budoucí farmáře, pekaře či studenty oboru ekologie a životního prostředí nebo hotelnictví. Škola každoročně přijímá do prvních ročníků kolem 250 studentů, po jedné skupině na každý obor. „Více dětí, než jsme schopni přijmout, se hlásí například na obory obráběč kovů nebo instalatér,“ uvedla ředitelka.

První jednání o možném vzniku COV pro oblast služeb v České Lípě proběhla s Libereckým krajem už v roce 2015. Zájem o zřízení COV mělo v té době mnoho středních škol. Tomu, že nakonec uspělo českolipské učiliště, pomohla nejen současná poptávka podniků po absolventech řemeslných oborů, ale i zkušenosti školy s řízením různých projektů hrazených z fondů EU. Velkou zkouškou, zda bude škola schopna zvládnout náročné stavební úpravy, spolupracovat na podkladech pro výběrová řízení, kontrolovat kvalitu stavebních prací, totiž byla už v roce 2010 modernizace budov hlavního areálu SOŠ v ulici 28. října za více než 39 milionů korun. Při ní došlo k výměně všech oken a zateplení obvodových zdí. „Nové zkušenosti jsme získali při přípravě podkladů pro komplikovaná výběrová řízení na dodávky strojů, vybavení a výpočetní techniky za 22 milionů korun,“ řekla Kubátová Ortová. Podle ní kvůli tomu dokonce po dva školní roky přestaly pro řadu zaměstnanců školy „existovat“ letní prázdniny.

„Investovat do oprav škol a do vzdělávání vůbec je nutnost a naše budoucnost,“ upozornila starostka České Lípy a statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. Podle senátora za Českolipsko Jiřího Voseckého je dobře, že Liberecký kraj vkládá peníze právě do řemeslných oborů: „Je zapotřebí vychovávat děti, aby měly řemeslné návyky,“ doplnil senátor.