Déšť zkazí dětem radost. Kvůli počasí se na Českolipsku ruší či přesouvají akce

Měl to být jejich den, jak to ale vypadá, příliš si ho neužijí. Den dětí, který připadá na 1. června, má podle předpovědi na Českolipsku propršet. V důsledku nepříznivého počasí spousta pořadatelů naplánované akce zrušila, případně přesunula na jiný termín. Jak to tedy bude vypadat o víkendu na Českolipsku?

Řada oslav dětských dnů se ruší nebo překládá, třeba v Novém Boru. | Foto: DDM Smetanka Nový Bor