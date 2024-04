Náhrada je. Jsou jím kvalitnější bílé plomby, nebo jednoduchý cement, který se dnes dává dětem či těhotným a kojícím ženám. Problém je v tom, že dnes základní černé amalgámové zubní výplně hradí pacientovi pojišťovna. Ale jak to bude s proplácením jejich náhrad? S touto otázkou se musí vypořádat zákonodárci. „My víme, že amalgám má končit, ale do této chvíle nikdo neví, co bude jeho náhrada a jak bude hrazená,“ shrnul situaci Marić.

Jeho pacienti z Českolipska prý využívají přibližně stejné množství amalgámových a bílých výplní. „Myslím si, že je to tak půl napůl. Moderní stomatologie už se samozřejmě orientuje spíše na ty bílé fotokompozitní výplně, které ale nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Samozřejmě pokud ekonomická situace v dané lokalitě není dobrá, což máme například my, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, tak lidé uvítají alternativu, za níž nemusí platit,“ myslí si.

Pacienti zatím budoucnost neřeší. „Myslím, že tato informace není mezi lidmi ještě úplně rozšířená. Nikdo se zatím nedotazoval,“ podotkl.



Bílá výplň v jeho ordinaci stojí od 950 do 1720 Kč podle velikosti a pracnosti. „Bílé výplně jsou odstupňované podle počtu plošek a tím i časové náročnosti. Málokteré pracoviště má za bílou výplň paušál. Je to vždycky na základě toho, kolik na ní člověk stráví času. Protože nejdražší je čas,“ upřesnil lékař.

Zubařka z Nového Boru Pavla Antošová nedá na amalgám dopustit. „Já osobně proti amalgámu nic nemám, i když je nyní tendence, že se má úplně odstranit. Je to materiál, který se používá více než 100 let a je nejstabilnější,“ řekla lékařka.

Dle ní často z estetických důvodů žádají lidé spíše bílé plomby. O amalgámu však tvrdí, že fungoval dobře. „Někdo měl tuto plombu třeba 30 nebo i 50 let. Kdežto u těch bílých to tak není a nebude,“ uvedla, ale jedním dechem dodala, že i bílé plomby už fungují mnoho let a jsou kvalitnější, než byly na začátku.

Podle zubního lékaře z České Lípy Ladislava Záruby se od amalgámu postupně upouští. „Hodně zubních lékařů s ním už nepracuje. Používají se spíše takzvané bílé výplně ve formě skloionomerních cementů nebo kompozit a používá se ještě amalgám,“ uvedl lékař.

To, že má Česká republika v užití amalgámu výjimku on sám vítá. „To je moudré, protože v některých lokalizacích na zubech je ten amalgám přece jenom nejlepší výplňová hmota,“ vysvětlil lékař a zmínil, že zrovna dneska takový případ řešil. „Z hlediska frekvence je to přibližně po třech týdnech, co jsem udělal tuto výplň. Skutečně amalgám se používá velice zřídka, ale v některých místech má ještě oprávnění být použit,“ vysvětlil.

Při výběru typu plomby dají pacienti většinou na doporučení lékaře. „Berou to jako záležitost odborné stomatologie,“ řekl zubař. Pokud lékař doporučí, že v dané lokalizaci je to nejlepší řešení pro bezpečnost zubu, tak pacienti většinou souhlasí.

„A amalgám je hrazený pojišťovnou, alespoň u mě platí, že za něj nepožadujeme peníze. Tyto dva důvody jsou pro pacienty cenné. Za prvé, že to je nejlepší v té dané lokalizaci a pak to nehradí, takže jsou dvojnásobně spokojení,“ usmál se lékař.

Také cementové výplně mají pacienti hrazené pojišťovnou. „Takže jsou spokojeni. Náhrada za amalgám je. Kompozitní výplně si platí lidé sami, to je pravda. Ale zájemcům to opět nevadí, protože chtějí hezkou bílou výplň, a počítají s tím, že ji prostě uhradí,“ konstatoval Záruba.

Ceny za bílou výplň jsou různé. Připomněl, že má každá ordinace vlastní kalkulace. „U mě záleží na velikosti a pracnosti. Je výplň, která trvá dvacet minut a je výplň, která trvá 40 minut a to se odrazí v ceně. My máme zatím rozmezí 1000 až 1500 korun,“ upřesnil zubař.

K dispozici jako náhrada amalgámu jsou tedy dva materiály - už zmíněné cementové výplně a kompozitní výplně. Tuto náhradu považuje Záruba za velmi kvalitní a je dle něj naprosto správné uvažovat o náhradě amalgámu.

„Přece jen amalgám je výplňová hmota stará dvě stě let. I když moderní amalgám, který býval v 90. letech nadstandardní, i tam technologie pokročila, je speciální, tvrdý a podobně. Ten nyní používáme,“ řekl a dodal, že amalgámy v sobě obsahují rtuť a rtuť může kontaminovat životní prostředí. „Cesta změny je oprávněná,“ dodal lékař.