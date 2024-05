Druhý ročník Street food festivalu v České Lípě se letos chystá na sobotu 25. května. Na náměstí T. G. Masaryka budete moci ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva.

Hned druhý červnový víkend vypukne na Vodním hradě Lipý už 18. ročník festivalu Všudybud. Bude opět dvoudenní, a to 7. a 8. 6. Pořadatelé již vypustili do světa první várku letošních interpretů: Jakub König & Hvězdy, Ohm Square, Putan Club (F), Berlin Manson (SK), Mutanti hledaj východisko, Orient, Sundrinker, Several, B4, Papír sklo plasty, Myluju Vendulu, Flugge. Vstupenky jsou k dostání na webu festivalu.

Českolipský hrad bude během prázdnin hostit i další koncerty pod širým nebem, 27. června vystoupí legendární skupina české hudební scény Druhý tráva v čele s Robertem Křesťanem, 12. července se fanoušci mohou těšit na koncert Lenky Dusilové, přeložený z loňského listopadu.

Největší kulturní akcí v Lípě ale budou Městské slavnosti 2024, které se letos konají v termínu 14. a 15. června. Nabídnou průvod superhrdinů, koncert vážné hudby, Neckyádu, program v knihovně, spoustu hudebních hvězd, lunapark i historický program na vodním hradě. Na hlavní scéně u OD Banco během soboty vystoupí Verona, Slza, Big Band CL, Janek Ledecký, Petr Kolář, Trautenberk a Rammstein Member´s Club.

Ani ne po roce se do České Lípy vrátí oblíbená hudební skupina Divokej Bill. V dubickém areálu zahraje početná parta z Úval v pátek 21. června. Divokej Bill v letošní prázdninové sezoně zamíří hlavně na festivalová pódia, ale připravil si také osm exkluzivních samostatných koncertů. Na nich se fanoušci mohou těšit na plnohodnotnou show, kterou na žádném festivalu letos neuvidí.

Novinkou v regionálním festivalovém kalendáři bude velký pohádkový den v České Lípě. Kinderland Festival se koná v sobotu 13. července na bývalém škvárovém hřišti u Střední průmyslové školy.