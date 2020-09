Problém je, že vakcíny musí lékaři předobjednávat už na přelomu zimy a jara a v té době neměli představu, jak se koronavirová krize vyvine. Ordinace zatím od distributorů nemají všechny objednané vakcíny. Větší dodávka má do ČR dorazit v druhé polovině září.

„Zájem pacientů je mnohem větší než v předchozích letech. Ptají se už od léta hlavně starší a chronicky nemocní pacienti. Těm rozhodně očkování proti chřipce doporučuji,“ potvrdila českolipská lékařka Irena Moravíková, krajská zástupkyně Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) pro Liberecký kraj a členka výboru SPL ČR. Jak přiznala, patří k zastáncům očkování a svým pacientům ho doporučuje. V době ohrožení čínskou chřipkou dvojnásob.

„Vhodné je hlavně pro staré a dlouhodobě nemocné pacienty, které by onemocnění chřipkou mohlo ohrozit na životech. Průběh onemocnění chřipkou či jinou virózou pak bývá lehčí,“ připomněla Moravíková.

Z předběžných sdělení zástupců farmaceutických firem z minulého týdne by ona a její kolegové v regionu měli dostat to, co si objednali. „Zda bude možnost doobjednat další vakcíny při převyšujícím zájmu pacientů, zatím nevíme,“ podotkla. O očkování by se měli zajímat hlavně chronicky nemocní, senioři, diabetici, pacienti s dýchacími potížemi, s onemocněním srdce a další.

Irena Moravíková je také názoru, že očkování prospěje i pracujícím a aktivním pacientům, u kterých se v případě onemocnění zkrátí doba pracovní neschopnosti a průběh onemocnění může být lehčí.

Zvýšený zájem a podobné zkušenosti sdílí praktická lékařka Hana Dečiová, která má svou ordinaci v budově českolipské polikliniky. „Na vakcíny jsme dělali předobjednávku už na jaře tohoto roku, mám přislíbeno o třetinu více vakcín než v minulých letech. Distribuční firma se zatím neozvala, takže nevím, kolik vakcín si budu moci pro pacienty skutečně zakoupit. Doufám že plný počet, jak jsem žádala,“ uvedla Dečiová.

Trend potvrzuje též praktická lékařka Petra Dvořáková ze Skalice u České Lípy, jejíž ordinace patří mezi ty s větší proočkovaností proti chřipce. Běžně zde aplikují kolem 260 vakcín. „Letos jsme objednávku navýšili o 100 vakcín a doufám, že všechny uspokojíme,“ řekla Dvořáková.

Větší poptávku registruje také ordinace Ireny Hadravové, praktické lékařky pro dospělé v Doksech. Zanedlouho očekává předem objednaných 140 vakcín. „Potom, co použiji tyto vakcíny, budu přiobjednávat dle zájmu další. Obvykle naočkuji na podzim zhruba 180 pacientů z celkového množství 1800 registrovaných,“ upřesnila lékařka. „Zájemcům o očkování sdělujeme termín, kdy se mají k očkování dostavit.“

Očkovat proti chřipce se začíná v říjnu. Lidé z rizikových skupin a senioři nad 65 let mají očkování zdarma.