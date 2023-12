Společnost je rozdělena na milovníky zábavné pyrotechniky a její odpůrce. Kristýna Placáková říká: „Mně je to jedno. Když to někoho baví, ať si tu zábavu udělá. Je to jednou za rok. Kdyby to bylo celoročně, tak by to bylo horší i kvůli zvířatům. Ale myslím si, že k Novému roku ohňostroje zkrátka patří.“ Stejný názor má i Filip Čungera: „Pokud je to jednou za rok a někdo je ochotný za tuto zábavu dát peníze, tak proč ne.“

Kristýna ještě dodává: „Záleží také na místě. Něco jiného je louka a něco jiného střed sídliště.“ Milan Hána má naproti tomu obavy o zvířata a malé děti. „Malé děti a zvířátka se rachejtlí bojí. Navíc mi to spustí alarm na autě,“ vysvětluje. Kategoricky proti ohňostrojům je pejskař Ivan Hudec. „Já se jich bojím a náš pes také. Úplně je nesnášíme. Jsem naprosto proti. Ještě, když střílí už od samého rána,“ říká.

Adéla Fučíková podotýká, že se sousedka se psem musí pokaždé schovat v koupelně. „Pejsek z toho má hrozný strach. My máme s dětmi rádi prskavky,“ hovoří rázně. A Jan Fučík dodává, že po ohňostrojích zbyde spousta nepořádku. Zaměstnankyně českolipského hypermarketu Albert však říká, že zájem o zábavní pyrotechniku je stále veliký a řada zákazníků se již předem dotazuje, od kdy bude k dispozici.