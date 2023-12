„Lesy se o to nestarají, je to zarostlé a zaplavené. Nánosy nikdo nevybagruje. Na Štědrý den pak přijde velká voda a místo oslavy tu jedou na plné pecky čerpadla. Celé dva dny tu byli dobrovolní hasiči z Dobranova, Milan Rákosník s kolegou. Jim patří obrovský dík. Celou noc se o nás starali,“ nemůže nalézt slova vděčnosti.

V České Lípě byla nejvíce zasažená obec Písečná, kde se Dobranovský potok vyšplhal až na 3. stupeň povodňové aktivity. Nejhůře dopadl dům Miroslava Vojtíška. „My to vždycky odneseme nejvíc, protože náš dům stojí nejníže. Je to zapříčiněno malou průtočností potoka. Té totiž brání most s téměř metrovými pilíři nebo jeho překlady. Jeho průtočnost je maximálně 80 centimetrů. Jenže voda se zvedne o 1,5 metru a nám to pak vyplaví dům,“ říká starousedlík.

To, že se situace opakuje, jej hodně trápí. „Vždycky sem jen někdo přijede, zdokumentuje situaci a nic se neděje. Asi by chtěli pomoci, ale zřejmě na to nejsou peníze. Tyhle problémy začaly až v 70. letech, když se stavěla nemocnice v České Lípě. Hlínu ze stavby zavezli do rokliny, kam mohla voda přirozeně odtékat, a od té doby tu jsou potíže. Mohlo by to vyřešit, kdyby se zvýšila průtočnost potoka,“ připomíná Vojtíšek s tím, že je potřeba buď zvednout most, nebo vybagrovat koryto.

Starostka České Lípy Jitka Volfová vysvětluje, že se situaci snaží vyřešit už několik let. „Jednali jsme s dotčenými orgány o prohloubení koryta tak, aby nedocházelo k jeho rychlému vylévání. Kvůli ochraně živočichů, kteří v tomto místě žijí, nebylo zatím toto opatření provedeno, pokračujeme však dále v jednání. Už jsem i přímo na Štědrý den sdělila řediteli Krajské správy silnic, že musíme opětovně zahájit jednání o zvednutí mostu,“ uvádí Volfová.

„Znovu se sejdeme přímo na místě i s Lesy ČR, abychom jim opětovně ukázali situaci. Město už s tím více udělat nemůže,“ dodává starostka.

Na místě zasahovali při velké vodě nejen hasiči z Dobranova, ale i další sbory a také třeba strážníci. Starosta Velenic Petr Brůžek chválí všechny dobrovolníky. „Bez nich bychom se neobešli. Měl jsem tu 10 kluků a další dobrovolníky. Pomáhali celé dva dny, 25. prosince jsem je poslal navečer domů, aby si odpočinuli a byli s rodinami, a zůstali jen dva lidé, kteří monitorovali hladinu. Celkem u nás voda zaplavila čtyři domy, z toho jeden sloužící k trvalému bydlení,“ zmiňuje starosta.

Velitel jednotky zákupských hasičů Zdeněk Honza zase vysvětluje, že v Zákupech dopadli relativně dobře. „Žádný rodinný dům nebyl ohrožen. Ještě budeme odčerpávat laguny, kde se musí vždy počkat na určitou hloubku. Zaplavené jsou také zahrady. Například v Božíkově nás ještě jedna čeká. Tam to teče i do sklepa. Větší potíže nám způsobil vítr a sníh, které byly před časem,“ dokládá.

O zaplavených zahradách by mohli hodiny vyprávět i jejich majitelé na českolipském Holém vrchu. „Je to 13 let, co tu byla naposledy povodeň. Od té doby to bylo v pohodě. Povodí Ohře mělo v plánu bagrovat Ploučnici, ale narazili na nějaké čolky nebo jiná zvířata, tak od toho upustili. Někteří lidé mají chatky na kůlech, ti jsou zatím v pohodě. V roce 2010 to ale taková legrace nebyla,“ říká 78letý Josef Hruška a dodává, že sousedé mají v chatce přibližně 30 centimetrů vody.

Jiří Dlask, který zahrádku na Holém vrchu vlastní tři roky, se však obává, co ještě může přijít. „Je to extrém. Vezměte si, že máte prosinec. Lidé, kteří tu mají zahrádky, říkají, že to může přijít z jara. Ale tentokrát napadlo hodně sněhu a ještě do toho pršelo. Hodně také udělalo, že se řeka zregulovala. U Dobranova vznikly cyklostezky a voda teď nemá kam vytéct. Voda jde vždycky nejsnazší cestou. Ale pořád lepší než oheň. Před vodou utečete, před ohněm nikoliv,“ uzavírá debatu.

Hasičský záchranný sbor České republiky eviduje na Českolipsku za neděli, pondělí a úterý bezmála 110 událostí. Z toho se v 91 případech jednalo o technickou pomoc – zejména odstranění stromu, odstranění nebezpečných stavů, protipovodňová opatření, čerpání vody. Dle sdělení ČHMÚ v Libereckém kraji již není v platnosti žádný nebezpečný jev.