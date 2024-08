Kupící si mohou objednat rovněž ledové tříště. „Ty stojí od 30 do 50 korun a se dělají ze směsí,“ vysvětlil muž, jenž své povolání podědil po předcích.

CAFE U MADONY

Další alternativou v České Lípě je kvalitní zmrzlina v Cafe u Madony. To nabízí 6 až 7 druhů. „Paní majitelka si dělá všechno sama. Máme poctivou vanilkovou, smetanovou, čokoládovou, a to buď mléčnou, nebo hořkou. Z ovocných je oblíbená například melounová nebo jahodová,“ uvedla s úsměvem servírka.

Lidé si nejvíce dopřávají právě ovocné zmrzliny, vanilkovou a čokoládovou. Kopeček vyjde na 35 korun. Jedná se o klasickou kavárnu jak s venkovním, tak vnitřním posezením a rozmanitým sortimentem.

ZMRZLINA U LEKNÍKU V BŘEHYNI

Břehyňská zmrzlina je už ve vsi poblíž Doks klasika. Lidé na ní jezdí roky a neváhají stát dlouhé fronty. Na druhou stranu se dlouho nečeká, protože obsluha odsýpá rychle. Každý den je k mání 8 druhů. Malá stojí 36 korun a velká vyjde na 47 Kč. Zmrzlinu si vyrábějí i zde sami podle vlastních receptur. Nechybí čerstvé ovoce ani zajímavé druhy.

close info Zdroj: Facebook Zmrzlina U Leknínu zoom_in Zmrzlina u Leknínu v Břehyni.„Děláme například zmrzlinu krupicovou kaši nebo buchtičky se šodó,“ řekla majitelka provozovny Hana Stanislavová. Není problém namíchat všech osm druhů do jednoho kornoutku jako jednou porci, a to i malou. Jaký druh je nejoblíbenější si netroufla říci „Každý to máme jiné. Samozřejmě lidé se budou přít. Já řeknu pistácie a příznivci ostatních druhů budou oponovat,“ usmála se.

Zmrzlinu neváhá připodobnit k politice. „Mám pocit, že je to fenomén dnešní doby, kdy je zmrzlina srovnatelná s politikou. Lidé se dokážou o zmrzlině pohádat pomalu do krve. Místo toho, aby si udělali čas a vychutnali si ji,“ podotkla se smíchem.

U některých druhů, jako je například pistáciová, se vrátili k receptuře, kterou známe z dob minulého režimu. Vyhověli tak kupujícím. „Dříve jsme dávali oříšky, ale přestali jsme, protože zákazníci žádali tu klasickou komunistickou,“ řekla pobaveně. „Některé zmrzliny, které jsme chtěli vytunit, se tak vraceli ke klasickým receptům,“ dodala. Nechybí však ani řada moderních druhů plných poctivých surovin. „Dnes máme například krupicovou kaši,“ podotkla.

BISTRO U STRNADA

Nedaleko Břehyně, přímo v Doksech, se dá na zmrzlinu zajít do Bistra u Strnada. Také tam je tato lahůdka přímo z ovoce a velká porce vyjde na 46 korun. „Každý den máme jiné druhy zmrzlin. Je to podle toho, jaké nám zelinář přiveze ovoce,“ vysvětlil majitel Bistra Lukáš Strnad.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Bistro u Strnada v Doksech.Ve výdejním okénku jsou k mání také Strnadovy milkshaky v druzích lotus, oreo, nesquik, jahoda nebo kávový. „Ty jsou také v letních dnech velice žádané a nabízíme rovněž ledovou tříšť přímo z jahod,“ vysvětlil. Ač má zmrzlinárna v názvu bistro, jedná se pouze o výdejní okénko, takže posezení nenabízí. „Poblíž máme moc hezký park, který je oblíbený, takže si tam lidé mohou sednou do stínu,“ uvedl. Zavést posezení neplánují.

Zmrzlina zákazníkům chutná. Potvrdila to i Pavlína Patrovičová z Doks: „Je výborná,“ řekla. Vysvětlila také, kde se vzal název. „Původně to bylo bistro s polévkou a hamburgery, takže tam bylo i posezení. Teď z toho udělali zmrzlinárnu. Tuto změnu způsobil tenkrát covid,“ pokrčila rameny a dodala, že jí to nevadí. „Park je fajn a člověk vždycky najde místo ve stínu,“ uvedla.

Svůj názor přidal i její partner Jan Polák: „Jsme spokojení i u Leknínu. Máme vytipované druhy, které nám chutnají tady a které zase tam.

ZMRZLINA A OBČERSTVENÍ NA NÁVSI

Tento podnik se nachází v Hradčanech přibližně 20 metrů od rybníka, nabízí dva druhy a míchanou. „Základ je vždy vanilka a k ní máme pokaždé druhou. Každý den jinou,“ uvedla Adéla Krejčová a jedna ze tří majitelek.

Vanilková příchuť je v Hradčanech nejoblíbenější. V nabídce existují 4 velikosti. Stojí od 25 Kč do 60. „Ta za 60 korun je obrovská. Klasická vyjde na čtyřicet,“ uvedla. Přímo z ovoce nevyrábí, přesto ve zmrzlině nechybí. „Používáme kvalitní směsi z Itálie. U ovocných zmrzlin je podíl ovoce i k sedmdesáti procentům. Ale není to tak vždy. U některých je to například čtyřicet procent,“ vysvětlila.

Kromě zmrzliny si zákazníci mohou dopřát i smoothie, mléčné koktejly, kávu nebo pivo. „Bernarda máme za 45 korun a plzeň za 55,“ uvedla. K zakousnutí si lidé rádi objednávají párek v rohlíku nebo klobásy. „Děláme dánský hot dog. Ten je oblíbený. Je to v podstatě vylepšený párek v rohlíku se smaženou cibulkou, nakládanými okurkami a dánskou omáčkou,“ vysvětlila.

Mlsné jazýčky potěší i zákusky nebo koláče, které také bývají v nabídce. Podnik nabízí venkovní posezení a WC.

BONUS: Italská zmrzlina Stráž pod Ralskem Italská zmrzlina Stráž pod Ralskem je pojem již léta. Každý den nabízí přes 60 druhů zmrzliny. Jeden kopeček stojí 35 korun a pokud je obohacená alkoholem, tak vyjde porce na 40 Kč. My jsme ji tentokrát do výběru TOP 5 nezařadili.

