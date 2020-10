Na rozdíl od svých vrstevníků z okresu Liberec musí žáci středních škol na Českolipsku i nadále chodit do školy. Odpadají jim pouze hodiny tělocviku, na gymnáziích i zpěv. To se však může změnit. Jak totiž připustil krajský hygienik Vladimír Valenta, v brzkých dnech nelze vyloučit ani uzavření škol v dalších okresech Libereckého kraje.

„Když se čísla zhorší, opatření protáhneme na jiné okresy, případně celý kraj,“ uvedl Valenta s tím, že věková skupina 15 až 24 let je virem nejvíce postižená.. „Vývoj je špatný. V libereckém okrese jsou v karanténě a v izolaci desítky žáků i učitelů,“ řekl krajský hygienik.

Podle aktuálních zjištění na středních školách Českolipska zatím dál probíhá klasická prezenční výuka. „Nošení roušek se týká studentů i učitelů, už je nařízeno z dřívějška, to nouzový stav nijak nezměnil,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy v České Lípě Petr Veselý. Absence na jeho škole nepřesáhla běžnou míru. V případě, že bude muset školu zavřít, začnou využívat program MS Teams jako na jaře.

Na Střední zdravotnické škole a Střední odborné škole v České Lípě počet nemocných žáků výrazněji nevzrostl oproti běžným podzimním měsícům. Výuka a pohyb po škole se odehrává v rouškách. „Výuka v rouškách je velmi nepříjemná. Pokud by situace měla trvat déle, pak dojde určitě ke snížení kvality výuky. Žáci i učitelé jsou více unavení,“ přiznala ředitelka Hana Kubátová Ortová. Pro školu je však dobrou zprávou to, že by odborný výcvik v případě distančního vyučování i nadále probíhal prezenčním způsobem.

Bez roušek mohou pracovat dál jen studenti sklářské školy v Novém Boru. „Na dílnách je to jednodušší než na teorii. Na sklářské huti nemá vir šanci a ani by to nešlo foukat s rouškou. Na ostatních dílnách jsou děti dostatečně daleko od sebe, u jednotlivých strojů,“ vysvětlil Jiří Janás, ředitel Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. Podle něj je rouška zatěžující více pro učitele, zejména pro učitele jazyků. „Sám jsem byl čtyři ročníky proškolit k novému modelu maturitní zkoušky a jednak mi studenti špatně rozuměli, jednak jsem jim nerozuměl já,“ řekl Janás.

Na českolipském gymnáziu si už před časem vynesli lavice na školní hřiště, a pokud to počasí dovolilo, učili se pod širým nebem. „Máme i další formu – vytvořenou z laviček. Využívali jsme i schodiště k jídelně a ve sportovním areálu tribunové schodiště,“ popsala ředitelka gymnázia Helena Paszeková. Stejně jako ona je zastáncem prezenční výuky i tamní učitel Martin Aschenbrenner: „Naštěstí učíme. Mám ale obavy, že na Liberecku to poroste, takže se to pak zase zprůměruje a zavřou i nás. Tady člověk neví hodiny ani minuty,“ obával se.

Zvýšenou absenci žáků zaznamenali na konci září v Gymnáziu Mimoň, kde žáci často opouštěli školu v průběhu vyučování. Ředitelka Ivana Netušilová sdělila, že se jednalo o klasická respirační onemocnění, typická pro toto roční období. „Nyní je docházka žáků stabilní,“ řekla a dodala, že situace se do chodu školy promítá zvýšenými hygienickými opatřeními, opakovaným tvořením různých předpisů a pravidel, nadměrným čerpáním rozpočtu na hygienu, ale hlavně nejistotou a špatným informováním.

„Doposud jsme se o všech prohlášeních a restrikcích dozvěděli až po té, co vše bylo prezentováno na Twitteru politiků, obecně v mediích. Některá opatření jsou doslova protichůdná – 14 dní se zpívalo a cvičilo bez roušek, zatímco v ostatních předmětech se vyučovalo s rouškami. Nyní se nezpívá a necvičí,“ komentovala stav Ivana Netušilová.