Akce proběhne v původně plánovaném termínu, tedy v sobotu 26. září, ale tentokrát pouze jako sportovní událost, nebude žádný doprovodný program, na náměstí také budou chybět stánky s občerstvením. Závodníci na startu jednotlivých běhů musejí mít roušky, stejně tak diváci v cíli. K dispozici bude dezinfekce, kontrolovat se budou rozestupy minimálně dva metry.

„Uvědomujeme si, že všechna tato opatření jsou nepříjemná, ale i tak věříme, že si sportovci i diváci v cíli závod užijí. Jako organizátoři jsme povinni dostát všem hygienickým opatřením, protože ochrana veřejného zdraví je na prvním místě. Prosíme tedy všechny, aby nastavená pravidla respektovali. Chvíli jsme uvažovali i o možnosti, že bychom akci zrušili, ale už kvůli lidem, kteří se na závod těší, by nám to bylo líto. Rozhodli jsme se tedy závod i přes všechna omezení uspořádat a oslavit tak půlkulatý, pátý ročník,“ uvedl českolipský radní pro kulturu, sport a cestovní ruch Michal Prokop.

Registrovat se na jednotlivé běhy, na rodinný běh a závody na 7 a 21 kilometrů, bude možné i v den závodu, a to od 8 hodin na Škroupově náměstí. Ti, kteří by se chtěli vyhnout frontám, se mohou registrovat i v pátek 25. září od 12 do 18 hodin v tenisové hale v ulici Boženy Němcové. Zde si mohou již registrovaní závodníci také vyzvednout startovací čísla. Cena registrace na závody 7 a 21 kilometrů je 450 korun, rodinný běh i procházka jsou zdarma.

Se závodem jsou také spojena dopravní omezení a uzavírky, a to především v centru města.

Plánované uzavírky:



Ulice se zákazem zastavení:

nám. T.G.M. od 25. 9. 16.00 do 26. 9. 24.00

Škroupovo náměstí od 25. 9. 16.00 do 26. 9. 24.00

parkoviště mezi ulicemi B. Němcové, Sokolská, Děčínská od 26. 9. 00.00 do 26. 9. 24.00



Ulice s částečným omezením jízdy:

26. 9. od 9.30 do 15.00:

Tržní, Sokolská, B. Němcové, Loretánská, Pod Holým vrchem, U Brodu, Sedláčkova, Studničkova, Tovární, Dubická, U Jatek, Svojsíkova stezka, u Obecního lesa, obec Sosnová, Litoměřická, U Pískovny, náměstí Dr. E. Beneše, u Vodního hradu, Moskevská, Mariánská, U Spojů, Palackého náměstí, Mikovcova, Žižkova, Mikulášská, vězeňská, P. Holého, Jindřicha z Lipé, Masná, Zámecká, Panská



Uzavřené lokality:

náměstí T. G. Masaryka 26. 9. od 00.00 do 26. 9. 24.00

částečně Škroupovo náměstí od 26. 9. 00.00 do 26. 9. 24.00