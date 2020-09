Permanentky jsou vyprodané. Zbývá doladit poslední detaily a 44. Českolipský divadelní podzim může 13. října začít. Profesionálové, ochotníci a diváci věří, že jim pětidenní festival nic nezhatí.

„Nabídneme spojení amatérského a profesionálního divadla v rámci jednoho festivalu s žánrovou pestrostí komedie, opera, cirkus, drama, pohybové divadlo, tragikomedie, pantomima, balada… Prostě rozmanitý festival, kde si vybere každý,“ komentuje dramaturgyně a ředitelka přehlídky Dita Krčmářová.

Všechna představení návštěvníci uvidí letos naposledy ve „starém“ Jiráskově divadle v České Lípě. Hned po skončení festivalu se město pustí do jeho velké přestavby a modernizace. Dvě následující sezóny tak nebude možné scénu využívat.

Organizátoři počítají během akce se zvýšenou hygienickou ochranou. „Rozestupy, dezinfekce a podobná opatření. Čekáme, co nám ještě nařídí, a budeme to respektovat. Co jiného nám zbývá… Víme jen jedno, přejeme si, aby se českolipský divadelní festival uskutečnil pro diváky a soubory si mohly zahrát právě pro ně. Budeme hrát jako o život!,“ ujišťuje ředitelka přehlídky.

Na zahájení přehlídky je přichystána inscenace Bezruký Frantík v podání Divadla pod Palmovkou. Jakub Albrecht získal za roli Frantíka od divadelních kritiků cenu za mužský herecký výkon. „Viděla jsem, brečela jsem, smála se a pozvala je ihned na Českolipský divadelní podzim,“ říká Krčmářová.

Následovat bude představení v podání Městských divadel pražských – Panoptikum. Jde o hru Lenky Vágnerové, u nás i v zahraničí uznávané choreografky, tanečnice a pedagožky, o strachu z cizího a neznámého, o tom, co vše jsme schopní prodat a za jakou cenu, o hranicích a morálních hodnotách stojících na zisku a finančním profitu, o zábavě bez zábavy, o osamělosti, ale i o smíchu, odvaze, snech, lidské důstojnosti, kouzelníkovi a reflektorech.

Novinkou budou „Mimjové“, podle Krčmářové jde o jedinečné spojení Losers a Vizváriho v pohádkovém humorném příběhu s akrobacií a pantomimou. „Na náš festival dorazí hned po uvedení premiéry, což je úžasné,“ podotýká. Pozvání do České Lípy přijali Ad Hoc se Zmrazovačem, což je mafiánská operní parodie, která se do Lípy vrací po 3 letech.

Během festivalu dojde i tentokrát na premiéru. Půjde o představení českolipského středoškolského souboru Divadelního klubu mladých „Chleba o dvou kůrkách“. Dále festival nabídne představení „Antiwords“ a lidský příběh od Rádobydivadla Klapý „Jacobowski a Stjerbinski“. Diváci mají také příležitost přijít na derniéru „Commedia á la carte“ od místního Divadelního klubu Jirásek.

„Těším se, nenechám si ujít inscenaci kamarádů z Rádoby divadla Klapý Jakubowski a plukovník. A pak se těším na naši derniéru Comedie á la Carte. Zvu všechny, bude to náramná sranda – ne legrace, sranda,“ vzkazuje režisér a herec Divadelního klubu Jirásek Václav Klapka.

Podle členky souboru Kristýny Kňákal Brožové Českolipský divadelní podzim nabízí unikátní spojení mezi profesionálními a amatérskými soubory, přičemž si tyto nijak nekonkurují, ale vytváří dokonalou symbiózu. „Speciální je tento ročník tím, že bude poslední kulturní akcí konanou ve staré budově divadla. Modlím se ke všem divadelním bohům, abychom akci nemuseli rušit a s divadlem se mohli důstojně rozloučit společně s diváky, kteří stejně jako my mají to naše milované Jiráskovo divadlo moc rádi a přejí mu, aby se rekonstrukce povedla,“ řekla herečka.

Součástí divadelní přehlídky mají být různé besedy a doprovodné akce. Pravidelnou součástí zahájení festivalu je vernisáž výtvarných prací. Hostem letošního ročníku je grafička Michaela Verbová, která tvoří pod jménem mala_holka. „Doporučil mi ji Jirka Gottlieber z Progresu, když jsme chtěli nový vizuál pro festival, a já byla nadšená. Těším se jak malá holka na její plakát a brožuru festivalu Českolipského divadelního podzimu. Nechte se překvapit její tvorbou, zasvěcení vědí a znají plakáty Všudybudu, obaly desek, ilustrace,“ láká Dita Krčmářová.