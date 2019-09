Ten za několik dnů zahajuje třetí cyklus vzdělávacích programů pro starší a pokročilé. Jeho organizátoři nyní připravili celkem pět tematických celků, které si mohou aktivní senioři zvolit.

„Začínáme od 30. září, všechny programy jsou rozdělené do různých dnů v týdnu a na devět dvouhodinových setkání. A ani tentokrát nepůjde o žádnou suchou teorii. Je pro nás důležité, aby si to lidé opravdu užili,“ řekla organizátorka Milena Nováková.

Prvním tématem je práce s počítačem pod vedením osvědčeného lektora Daniela Dlouhého, který tentokrát své žáky naučí nebát se textů a tabulek v počítači. Novým programem bude historie Českolipska, do níž zájemce zasvětí odborníci z českolipského muzea. A znovu zaujme i vzdělávání z oboru léčivých bylin, kde lektorky zaměří pozornost na pěstování i praktické využití bylin s přihlédnutím k času podzimu a zimy. Součástí plánu je i workshop a výroba vánočních dárků s bylinkami.

Užitečným seminářem může být „Trénink paměti“, kde se posluchači naučí zacházet s vlastními myšlenkami a soustředěním. Tvůrčí typy neodolají zkusit si zpracovávat hlínu, tvořit vlastní výrobky a přenášet na sebe radost z tvorby keramiky v keramické dílně ZŠ na Špičáku.

„Myslím, že jde o dobré vyplnění volného času i rozšíření obzorů. Přínosem dosud byla i setkání s ostatními účastníky a všichni jsme pilně na přednášky chodili,“ řekl učitel ve výslužbě Pavel Souhrada.

Zúčastnil se už předchozího „semestru“ a těší se na ten nadcházející. Ocenil dobrou úroveň lektorů a jejich přípravu. „Velmi pěkný byl cyklus zaměřený na přírodu Českolipska, ale nelitoval jsem ani nových znalostí o práci s počítačem,“ dodal Souhrada.

Výuka oproti běžnému vzdělávání je například u práce s počítačem jiná v individuálním přístupu, který účastníci také očekávají. Zároveň jsou rádi za možnost se doučit to, co potřebují ve svém běžném životě. „Klienty často trápí internetové bankovnictví, komunikace přes sociální sítě a Messengery,“ sdělil lektor Daniel Dlouhý.

Jeho „studenti“ prý také oceňují možnost učit se i na vlastních tabletech nebo přenosných počítačích. „Klienti jen neposlouchají, ale ihned si vše zkoušejí a následně samostatně procvičují. Tím docílíme udržení dovednosti do doby, než dojdou domů. Někteří rádi dostanou i domácí úkol,“ přiblížil Dlouhý.

Pro seniory je důležitý neformální přístup, pohoda během školení a žádný stres. A z důvodu zvyšování sebevědomí je důležitá pochvala. „Vzhledem k tomu, že během vysvětlování si vše hned zkoušejí a testují, tak je většinou problém jen 'v hlavě'. Obava, že něco udělají špatně a podobně. Když pochopí, že to vůbec nevadí a opravdu zkoušejí vše, co si ukazujeme a říkáme, tak se učí rychle a jsou za to rádi,“ popsal své zkušenosti pedagog.

Přihlášky do podzimního „běhu“ Českolipského klubu 3. věku mohou zájemci ještě přinést tento čtvrtek od 14 do 16 hodin do vestibulu Domova mládeže v českolipské Havlíčkově ulici. Samotné zahájení výuky je naplánováno na pondělí 30. září od 15 hodin v prostorách SPŠ strojní v České Lípě.

Vzdělávací akce pro seniory pořádá také městská knihovna v České Lípě a nebo českolipská Euroškola.