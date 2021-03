I letos připravil spolek ARBOR další pokračování Českolipského komorního cyklu. V České Lípě se již počtvrté uskuteční od dubna do prosince šest komorních koncertů, které nabídnou klasickou hudbu a drobné zpestření ze světa world music. V případě, že epidemická situace neumožní jejich uskutečnění s přítomností návštěvníků, spolek je připraven nabídnout jejich online streamy.

Českolipský komorní cyklus v roce 2020. | Foto: Martin Špelda

Od 1. března bude do online předprodeje uvolněno limitované množství zvýhodněného abonmá na celý cyklus. Koncerty jsou naplánovány od 22. dubna do 7. prosince 2021 převážně do prostor českolipského kostela Mistra Jana Husa.