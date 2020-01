Obvykle se spoustou báchorek, proč nemůže dodat zboží, za které už měl zaplaceno, odbýval podnikatel Karel F. z České Lípy urgence svých zákazníků, kteří si u něj objednávali dřevěný nábytek. Své selhání sváděl na osobní, technické problémy, na dobu dovolených nebo nesjízdnost silnic, na potíž s dodavatelem dřeva, s přepravní firmou nebo že ho blokuje jiná velká zakázka, ale také třeba, že rozbil auto, přišel o řidičák či dokonce že má dceru v nemocnici. Právě taková svědectví řady zklamaných zákazníků nyní zněla v jednací síni Okresního soudu v České Lípě.

Bývalý podnikatel zde čelí obžalobě z podvodu a neoprávněného podnikání, kterým měl poškodit desítky lidí. 46letý Karel F. přijel k soudu s eskortou, protože už vykonává šestiletý trest za dřívější podvod a zpronevěru. Podle obžaloby se skutků měl dopustit v letech 2015 až 2017, kdy provozoval truhlářskou dílnu, nejprve ve Svoru a pak v Novém Boru.

150 nespokojených zákazníků

„Pod svým i jinými jmény uzavřel 150 smluv, i když si byl vědom, že je nedodrží, nesplní a přijal různé částky jako zálohy, ale zakázky pak realizoval nahodile, nebo vůbec,“ uvedla státní zástupkyně Veronika Klapková. Čtení obžaloby jí zabralo desítky minut, protože spis obsahoval 150 jmen lidí, s nimiž se dotyčný měl domluvit na výrobě postelí, paland nebo skříní. Podle ní celková škoda dosahuje v této kauze necelého 1,5 milionu korun, i když některým klientům po žádostech celé zálohy nebo část peněz vrátil. Lidé, kteří se cítili být Karlem F. ošizeni, se připojili k trestnímu řízení svými pohledávkami. Ty jsou většinou v rozmezí tří tisíc až do desítek tisíc korun.

„Nejprve plané výmluvy, pak už nám telefon nebral. Slíbil, že nám peníze vrátí, ale z deseti tisíc vrátil jen pět. Naletěla jsem,“ zoufala si jedna z poškozených.

„Zaplatil jsem přes 22 tisíc, zakázka nikdy nepřišla, jen jsem slyšel výmluvy, že toho má hodně. Peníze nám nevrátil,“ uvedl v protokolu další z podvedených.

Podnikatel inzeroval svůj nábytek z masivu a na míru výhradně na internetu. S klienty také většinou komunikoval prostřednictvím telefonu a e-mailů, adresy a čísla střídal. Podmínkou nákupu byla platba předem. Na objednané zboží vystavoval smlouvy o dílo.

„Urgovala jsem dodávku, pak jsem i odstoupila od smlouvy, ale nic jsem dosud nedostala, nábytek ani peníze,“ uvedla další poškozená, která podnikateli zaplatila předem devět tisíc korun. „Výmluvy trvaly dlouho, tak jsem si uvědomila, že něco není v pořádku,“ dodala.

Další zákaznice vypověděla, že sháněli pro děti palandu a nabídka obžalovaného se jim zdála dobrá, proto si lůžko objednali a zaplatili předem. Sjednaný termín dodání ale nesplnil. „Dokola jsme si telefonovali, stále se na něco vymlouval. Nakonec nám palandu přivezl, ale kvalita neodpovídala očekávání, nakonec jsme si ji raději dodělali sami,“ vylíčila.

Částečné doznání

Bývalý podnikatel se už v přípravném řízení částečně doznal. „Vše, co bylo přečteno, je pravda,“ řekl a senátu popsal způsob, jakým vedl své podnikání. „Koupil jsem si stroje a začal vyrábět postele a palandy. Ověřil jsem si, že je v tomto sortimentu na trhu díra,“ přiblížil historii své truhlárny. Jak přiznal, objednávky se mu vršily a on nestíhal vyrábět. „Evidenci zakázek jsem si vedl, ale asi špatně,“ řekl. Podle jeho obhájce Jana Riedla je ze 150 věcí asi 60 případů, kdy Karel F. nic nedluží a přibližně 60 věcí, kde dluží do 10 tisíc korun. Obžalovaný je zatížen už dřívějším rozsudkem, a to ke splacení téměř dvou milionů korun. Než nastoupil do vězení, z této sumy zaplatil kolem 20 tisíc korun.

Hlavní líčení by mělo u českolipského soudu rozsudkem skončit v závěru února.