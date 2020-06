V ulicích České Lípy můžete v těchto dnech potkat nejen motorizované nebo pěší hlídky strážníků, ale také ty na kolech.

Městská policie Česká Lípa nově disponuje dvěma novými koly, které budou strážníci využívat při své činnosti. | Foto: MUCL

Zdroj: MUCLMěstská policie do svého vybavení nově získala dvě jízdní kola. Využívat je strážníci budou především na kontroly cyklostezek v okolí města, zda je někdo neničí či se na nich neděje něco, co by pořádek narušovalo.