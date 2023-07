/FOTO, VIDEO/ Další úspěšnou sezonu má za sebou českolipská taneční skupina Tutti Frutti. Završila ji na červnovém mistrovství Evropy, odkud si dětská složka odvezla druhé místo a ve velké konkurenci zazářili i šestí junioři.

Tutti Frutti na Hip Hop Unite | Video: Tutti Frutti

Soutěž Hip Hop Unite, která je evropským šampionátem, se letos konala v chorvatské Opatii. Českolipští tanečníci ze skupiny Tutti Frutii, která 15 let trénovala pod DDM Libertin, se na ni nominovali z domácího mistrovství, a to hned ve dvou věkových kategoriích. Na jih Evropy odjelo 16 dětí a 25 juniorů. Obě složky soutěžily v kategorii mega crew, tedy velké skupiny od 10 do cca 25 tanečníků.

Už účast ve finále byla pro obě skupiny pro Tutti Frutti velkým úspěchem. „Cesta do finále vede přes úvodní kolo a semifinále a konkurence je opravdu veliká, hlavně u těch starších,“ říká hlavní trenérka „Fruťáků“ Kateřina Kohoutová.

Dětská složka českolipských tanečníků si nakonec domů odvezla stříbrné medaile a své umění bude moci předvést na říjnovém mistrovství světa, které se koná stejně jako loni v Portugalsku. „Jsme na ně neskutečně pyšní. I na juniory, kteří skončili šestí, což je také obrovský úspěch. Navíc podali opravdu životní výkon. Měla jsem až husí kůži, jak krásně zatančili,“ chválí Kohoutová.

Jak vydařenou hodnotí trenérka celou sezonu, během které se tanečníkům podařilo získat dva tituly mistrů republiky a další medaile. Na září skupina chystá tradiční nábor nových členů všech věkových kategorií. „Těšíme se na všechny nováčky,“ dodává.