Rozlehlý objekt na rohu Berkovy a Zámecké ulice ozdobený erbem rodu Kouniců vyhořel v květnu roku 2015. Od chvíle, kdy město ruiny získalo do vlastnictví, přemýšlí o jeho nejvhodnějším využití, snaží se zdi zajistit a připravuje dostavbu domu. Dalším krokem bude výběr architekta, který navrhne, jak bude Dům dětí a mládeže v Kounicově domě vypadat. „Aktivit Libertinu je stále víc a víc. V současné době sídlí v budově, která jeho rozvoji už nestačí, není v úplně dobrém technickém stavu a navíc není v majetku města,“ argumentovala českolipská starostka Jitka Volfová (ANO).

Přesvědčit zastupitele o potřebě přesunu DDM do většího Kounicova domu nebylo těžké. Libertinu, který dosud platí nájem jinde, tak zajistí vhodné vlastní prostory. „Zázemí zde budou moci mít i různé spolky, zároveň se nám podaří oživit centrum města a zachránit cennou historickou budovu,“ uvedla Volfová s tím, že město už má časový harmonogram pro rekonstrukci. Její dokončení by si přála nejpozději do roku 2023. „Problém je, že do zdí dlouho pršelo. Dokud neuděláme zastřešení, nebudu mít klid,“ řekla starostka města, která se pro obnovu domu snaží zajistit i peníze z některého dotačního titulu.

Větší prostory

Aby bylo jisté, že se Libertin do Kounicova domu vejde, nechala si radnice zpracovat ověřovací studii. Připravil ji architekt Tomáš Beneš a vyplývá z ní, že prostory Kounicova domů jsou pro Libertin více než dostatečné a vhodné. „Dispozice domu je pro potřeby DDM Libertin plošně dostatečná a bude ještě možné počítat s prostory pro další subjekty,“ potvrdil Beneš.

Dům dětí nyní využívá zhruba 850 metrů čtverečních, ale pro svůj rozvoj by potřeboval 1700 metrů. Po rekonstrukci Kounicova domu se nabízí až 2600 metrů čtverečních. Veškeré přístupy mají být bezbariérové. „Plusem jsou dva velké dvory, kde budou moci být děti bezpečně i venku,“ poznamenal místostarosta Marin Brož (ANO).

Libertin dnes platí za pronájem svého sídla 90 tisíc korun ročně církvi, která je majitelem domu na Škroupově náměstí. A dalších přibližně 300 tisíc korun za pronájmy tělocvičen, jež DDM k činnosti potřebuje.

Někdejší měšťanský dům postavil koncem 18. století hraběcí rod Kouniců, kterému patřilo českolipské panství, na místě, kde stával vrchnostenský pivovar zničený při požárech v letech 1611 a 1698. Dům byl vybudován jako nové sídlo pro úředníky panství. V dalších letech sloužil jako solnice, vojenská nemocnice, celnice, české gymnázium a ve druhé polovině 20. století v něm byl Svazarm. Předchozí majitel prostory pronajímal drobným podnikatelům.

Kounicův dům vyhořel v roce 2015, od té doby jeho dřívější majitel žádné opravy na domě neprovedl. Město objekt koupilo v srpnu 2018 za 1,9 milionu korun. Na statické zajištění má město v letošním rozpočtu připraveno celkem 11 milionů, na samotnou rekonstrukci chce pak v dalším roce uvolnit dalších 80 milionů korun. Aktuálně je hotové statické zajištění domu a stavební záchranné práce probíhají bez zásadnějších chyb. „Historicky nejcennější částí památky je sklepení, pamatuje středověk,“ sdělil památkář a odborný garant z Národního památkového ústavu v Liberci Petr Feige.