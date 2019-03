Nabídnout občanům všechny úřadovny s přepážkami pod jednou střechou plánuje vedení českolipské radnice. Kvůli tomu zastupitelé schválili záměr odkoupit budovu někdejšího sídla České pojišťovny v České Lípě, v ulici U Synagogy. Ta je již pět let opuštěná a na první pohled je znát, že zajímavý dům chátrá. Navíc je na jeho vlastníky uvalena exekuce.



„Lidé by si zde mohli vyřídit pas, občanský průkaz i registraci vozidla, zatím má úřad své provozovny na pěti místech. Přesun všech přepážkových míst právě sem by mohl být reálný,“ řekla mluvčí úřadu Kristýna Kňákal Brožová.

Poutač na fasádě bývalé pojišťovny stále visí poutač, kde je cena k prodeji 21 milionů korun. Zastupitelé města svůj záměr výkupu této nemovitosti limitovali na 18 milionů korun. Podnikání a život se postupně vytrácí i z okolních domů. Svědčí o tom zaprášená okna dřívějších obchodů s nabídkami na jejich pronájem.

„V současné chvíli přesně nevíme, kolik by nás stál provoz budovy, v jakém stavu budova je, nevíme přesně ani to, co bychom udělali s opuštěnými budovami těch pracovišť úřadu, které bychom do nové budovy přesunuli,“ sdělila starostka města Jitka Volfová. „Chceme s insolvenčním správcem dál jednat.“

Díky schválení záměru výkupu může město o koupi domu dál přemýšlet. Pokud by záměr zastupitelé neschválili, město by ztratilo veškeré šance.



„Město se zatím k ničemu nezavázalo, musíme zjistit všechny dostupné informace a pak řádně rozhodnout. Navíc je pro město důležité nechat si možnost ovlivnit, co v budově do budoucna bude. Aby nedošlo k podobné situaci jako v hotelu Merkur, který bude sloužit účelu, který se městu vůbec nelíbí,“ uvedla starostka Volfová. Jak zmínila, další variantou k využití domu by byla i městská knihovna.

Nápad koupit bývalé sídlo pojišťovny podpořil i dlouholetý zastupitel Miroslav Hudec. „ Je to docela pěkná budova, šikovně umístěná v centru a ještě k tomu koncipovaná jako kancelářská,“ řekl Hudec. Jak mínil, ideální by bylo, kdyby se tam opravdu podařilo soustředit všechny přepážky úřadu, lidé by to měli při vyřizování svých záležitostí pohodlnější.



„Kdyby plán nevyšel, tak se trochu bojím, co by v budově mohlo být, když ji koupí někdo jiný, Českolipáci by nám to neodpustili,“ narážel Hudec na obavu lidí z případného vzniku další ubytovny pro zahraniční dělníky nebo sociálně slabé občany.



Podle opozičního zastupitele Juraje Ranince je záměr vykoupit budovu bývalé České pojišťovny nepromyšlený. „Vedení města jasně neřeklo, jestli budovu využije pro potřeby úředníků, nebo tam bude knihovna. Nebyly vyčísleny náklady na rekonstrukci a následný provoz budovy. Řádný hodpodář takto nejedná," soudil Raninec.

Svou zbytečně velkou okresní pobočku nechala Česká pojišťovna postavit hned na počátku devadesátých let v prostoru po vybouraných domech. „Palác postavili poměrně rychle, byl jsem rád, že zaplnili necitlivě vybourané místo,“ potvrdil bývalý starosta Zdeněk Pokorný. „Chtěli zde mít honosné sídlo, v té době byla Česká pojišťovna asi jediná dominantní pojišťovna v zemi,“ podotkl.

Pojišťovna zde měla své přepážky a kanceláře několik let, pak prostory v domě pronajímala.