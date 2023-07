/FOTO, VIDEO/ Nejnovější výstava v ulicích je in memoriam věnována českolipskému historikovi Ladislavu Smejkalovi.

V České Lípě zahájili letošní venkovní výstavu | Video: Deník/Petra Hámová

Deset panelů na náměstí T. G. Masaryka, dalších 28 v širším centru města. Na nejnovější venkovní výstavě, která nese název Českou Lípou krok za krokem, si občané i návštěvníci mohou mohou prohlédnout historickou tvář města, kterou zachycují pohlednice z 19. a 20. století. Proměny České Lípy v čase mapují texty historika Ladislava Smejkala, který zemřel v září 2021. Právě této uznávané osobnosti města je výstava in memoriam věnována.

Výstavu nazvanou podle jedné z jeho publikací připravili jeho kolegové a následovníci z muzea, kteří tím připomínají jeho odkaz městu. Každý panel výstavy přináší informace, drobné příběhy a fotografické detaily ze současnosti, které v osobitých kolážích grafika Rudolfa Živce vykreslují atmosféru našeho města.

Výstavu připravilo Regionální turistické informační centrum Česká Lípa ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a Vlastivědným spolkem Českolipska. Vernisáž se konala v pondělí 10. července a panely budou v ulicích města k vidění do konce října.

Umístění jednotlivých panelů si mohou lidé načíst prostřednictvím QR kódu na panelech nebo si vyzvednout přehlednou mapku v infocentru na náměstí T. G. Masaryka.

„Venkovní výstava v ulicích České Lípy se stává již tradicí, organizujeme ji už počtvrté. Děkuji všem, kteří se podíleli na tom, že výstavu v ulicích máme i letos. V letošním roce je výstava velmi poučná, díky ní se dozvíme mnoho zajímavého o historii našeho města. Jsou to informace, které bychom měli znát, protože je důležité znát minulost místa, kde žijeme. Je mi ctí, že můžeme touto výstavou vzdát hold historiku Ladislavu Smejkalovi, pro kterého byla historie našeho města celoživotní náplní, vášní a posláním. I díky němu víme o městě to, co bychom jinak nevěděli a je dobře, že se nyní o minulosti České Lípy mohou všichni dočíst v rámci letošní krásné výstavy,“ uvedla starostka města Jitka Volfová.