Nový Bor /SERIÁL IGS/ - Autorem komiksu, který vychází u příležitosti sklářského sympozia IGS 2015, je sklář, výtvarník, karikaturista i učitel Jan Vobr.

Autorem komiksu, který vychází u příležitosti sklářského sympozia IGS 2015, je sklář, výtvarník, karikaturista i učitel Jan Vobr. | Foto: IGS

Historie skla v kostce, důmyslně vykreslená a okořeněná vtipem. Tak by se dala heslovitě shrnout anotace nového komiksu Střípky ze sklářské historie, který v těchto dnech vydalo město Nový Bor.

Autorem komiksu, který vychází u příležitosti Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 a jehož slavnostní křest proběhne 24. září pár dní před zahájením sympozia, je novoborský renesanční tvůrce Jan Vobr, známý karikaturista, výtvarník i někdejší pedagog novoborské sklářské školy.

Inspirativní příběhy o pracovitosti

Díky Vobrovi se budou moci dospělí, ale hlavně děti a mladí lidé, ke kterým má Jan Vobr coby bývalý učitel blízko a se kterými je dodnes v kontaktu, seznámit s historií sklářské výroby. Střípky ze sklářské historie jsou přitom už druhým Vobrovým komiksem, který se věnuje sklu. Tím prvním byl úspěšný Příběh skláře Egermanna z roku 2011.

Co je v komiksu?• využití skla ve starověkém Egyptě i starověkém Římě

• středověké sklo

• rudolfinská doba

• barokní sklo

• příběh Dominika Biemanna

• příběh Georga Kreybicha

• sklářské kompanie ve světě

• příběh Bedřicha Egermanna

• příběh Eliase Palmeho

• secesní sklo

• první republika a art deco

• sklo po druhé světové válce

„Aby se člověk mohl seznámit s vývojem skla, tohoto fascinujícího materiálu, musí načíst mnoho knih. Já jsem chtěl běžného čtenáře a milovníka seznámit s příběhem skla tak, aby byl srozumitelný. Zaměřil jsem se na zajímavé příběhy, které něčím odlišují Čechy od okolního světa," říká o svém komiksu Jan Vobr. „Sklo je alchymie, je to zvláštní a výjimečné řemeslo. Jako dědeček čtyř vnoučat vidím, že jsou to příběhy o snaze a pracovitosti, to může být vhodný vzkaz našim potomkům."

Sešitové vydání komiksu obsahuje kromě základního vývoje výroby skla ve světě a v Čechách také severočeské sklářské příběhy: například o obchodníkovi Georgu Kreybichovi, který s trakařem plným skla obešel téměř celou Evropu, či o výrobci lustrů z Kamenického Šenova Eliasi Palmem a jeho skleněné židli pro maháradžu z Hajdarábádu.

„Jsou to příběhy známé především lidem z oboru, naši průvodci je vyprávějí návštěvníkům při prohlídkách muzea. Pan Vobr se tak zasloužil, že se dostanou i dál. V době, kdy je sklo v popředí zájmu je to jenom dobře," uvedla ředitelka novoborského Sklářského muzea Petra Ajšmanová.

Komiks vydává město Nový Bor v nákladu 1 500 kusů. K dostání bude ve Sklářském muzeu a informačním centru v Novém Boru.

Vobr: Už Hemnigway říkal, že to, co publikujete, je zlomek toho, co znáte

Nový Bor - Jeho bývalí studenti za ním dodnes často dochází a berou ho s sebou na pivo. Nelze se jim divit, s Janem Vobrem coby mužem mnoha profesí zřejmě nemůže být nikdy nuda. „Ve staré červené občance jsem měl napsáno, že jsem výtvarník," říká mistr Vobr, když společně pátráme po tom, kým vlastně je. Kromě výtvarníka je stejně tak sklářem, humoristou, významný českým karikaturistou, pedagogem a třeba i muzikantem, i když tomu poslednímu se skromně brání.

Teď se o něm bude mluvit ještě v jiné souvislosti: je autorem komiksu Střípky ze sklářské historie, který právě vychází. A v Janu Vobrovi se humorista nezapře. Na otázku, jak dlouho na tom pracoval, klidně vypálí: sedmdesát tři let.

Teď nevím, jestli mě lakujete, nebo je to opravdu něco, na čem jste dělal celý život?

Tak je to se vším. Celý život spějete někam a v určitou chvíli vám dojde, že teď je ta pravá chvíle, aby to vylezlo na světlo světa. Je to jako cesta od početí k porodu.

Kromě toho, že jste nový komiks nakreslil, tak jste i autorem jeho obsáhlého libreta. To je ale tak specifické, vyžaduje nároky na znalosti dějin umění.

Karikatury autora komiksu bude možné vidět už od září v šenovském muzeu Nejen prostřednictvím komiksu se bude možné během Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015 v Novém Boru setkat s díly novoborského výtvarníka a karikaturisty Jan Vobra. Fandové či návštěvníci Novoborska mohou už od 4. září navštívit také výstavu jeho karikaturistických portrétů významných osobností ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.

„Základ prací, které tu budu vystavovat, vznikl v době, kdy jsem na zakázku Divadla na Vinohradech vytvářel karikatury členů zdejšího divadelního souboru," vysvětlil pro Deník Vobr. Na výstavě představí i portréty dalších osobností, mimo jiné Jana Wericha či svého šenovského spolužáka Jiřího Šuhájka.

O dějiny umění jsem se zajímal už coby gymnazista a v Praze jsem dobrovolně chodil na přednášky z tohoto oboru. Později jsem tady na sklářské škole v Novém Boru dlouhá léta učil dějiny výtvarné kultury, na tříletém učilišti se zase vyučovalo takzvané tvaroznalství, které se drželo linie dějin skla. Vždy jsem vycházel z mnoha zdrojů, ale tím hlavním byl můj někdejší profesor ze sklářské školy v Kamenickém Šenově Karel Rybáček, se kterým jsem se později skamarádil a který vytvořil osnovy pro dějiny skla. A pak tu také byli lidé, jako byl Roland Kirsch, kteří vytvořili třídílné dějiny skla a to byli také mí přátelé, se kterými jsem se setkával.

Kromě té znalosti, ale asi musíte být zručný vypravěč příběhů.

Jako učitel jsem s dějinami skla musel zaujmout i ty, které to úplně nebavilo. Takže jsem je musel zvednout ze židle, trochu jsem musel hrát divadlo a vymýšlet příběhy, které by je bavily. To byl asi důležitý předstupeň ke komiksům.

Tím prvním byl před čtyřmi lety komiks o Egermannovi. Vy k němu máte speciální vztah?

To si všichni mysleli, když komiks vyšel, že jsem speciální odborník na Egermanna. Často mě někam zvali, abych o něm přednášel. Specialista na Egermanna opravdu nejsem, ale je fakt, že jsem si o něm zjistil všechno, co se zjistit dalo včetně různých zajímavostí a špeků. Už Hemingway říkal, že to, co člověk publikuje, je jenom špička ledovce, ve skutečnosti toho musí vědět mnohem a mnohem víc a lidé musí cítit a poznat, že to opravdu zná.

A kdy jste zjistil, že rozkreslíte i celé dějiny skla?

V tom hraje roli parta mých bývalých studentů z výtvarného kroužku, dodnes se scházíme, jednou dvakrát do roka přijedou za mnou a jdeme si sednout do hospody. Dnes jsou rozesetí různě po světě a a je mezi nimi i mladý muž Dan Černý, který se dodnes věnuje komiksu a je mimo jiné autorem poslední části komiksového zpracování Českého století historika Pavla Kosatíka. Před necelým rokem jsme zase seděli na Rybářské baště a bavili se o komiksu a přišla řeč i na to, že by stálo za to udělat komiksově celé dějiny skla. Oni mi říkali, ať to udělám, mně to pak pořád vrtalo v hlavě a doma jsem si zkusil udělat scénář, co by měl takový komiks zachycovat, co by tam nemělo chybět.

Když jsem pak ještě později přemýšlel nad tím, jestli by se pro to našel vydavatel, uvědomil jsem si, že se letos koná mezinárodní sklářské sympozium a zkusil jsem s tím oslovit město.

Vizitky účastníků IGS 2015

Marie Ducaté

• významná francouzská výtvarnice

• narodila se v roce 1954 v Lille, v současné době žije v Marseille

• pracuje s celou škálou materiálů, od látky až po sklo, používá je bez omezení nebo tabu, „čerpá z kořenů dějin umění, pomocí naivní barevnosti zachycuje hudbu pevných látek, které používá se svobodou až s drzostí", píší o ní teoretici umění

• na IGS přijede vůbec poprvé, její jméno se v českých médiích dosud nikdy neobjevilo

• korálky a sklo jsou jejím oblíbeným materiálem, který vyhledává



Liběna Rochová

• ikona domácího módního návrhářství, které často zastupuje v zahraničí (výstavy a přehlídky ve Vídni, Paříži, Lyonu, New Yorku, Los Angeles)

• navrhovala divadelní, filmové a scénické kostýmy, umělecké objekty na tělo, kolekce pret-a-porter i kolekce unikátních modelů

• každoročně představuje svou tvorbu prostřednictvím autorské módní přehlídky. Zabývá se také navrhováním skleněných šperků

• cíleně se věnovala podpoře mladých designérů. Od roku 2008 vede Ateliér designu oděvu a obuvi na VŠUP v Praze



Jakub Berdych jun.

• založil značku Qubus, pro kterou pracoval společně s Maximem Velčovským

• vize Qubusu byla podporovat, vystavovat a prodávat mladý český konceptuální design u nás i v zahraničí

• Qubus slavil úspěchy v prestižních galeriích i magazínech po celém světě

• dnes tvoří pod značkou Qubus už pouze sám a nadále se věnuje produkci designu a návrhům svých vlastních monumentálních, převážně sklářských uměleckých objektů

• navrhuje pro značky jako Preciosa, Bomma a stará se o galerii DOX by Qubus

O seriálu - VŠECHNY DÍLY NAJDETE ZDEVstříc k Mezinárodnímu sklářskému sympoziu IGS 2015 směřuje a hledí letní seriál, který v Českolipském deníku vychází každou středu během července a srpna. Najdete v něm zajímavosti z historie i aktuality ze zákulisí či nahlédnutí do bohatého doprovodného programu. Součástí seriálu jsou také vizitky nejvýznamnějších účastníků a hostů.