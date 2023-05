Nejkratší cesta autobusem ze Železného Brodu do Jablonce nad Nisou trvá půl hodiny. Čtyřicetiletá Eva ji absolvuje každý všední den. Tam a zpátky, kvůli zaměstnání. Nedá dopustit na výhody karty Opuscard, což je nástroj krajského tarifu Integrované dopravy Libereckého kraje (IDOL). „Cesta mě stojí 31 korun přes kartu, tedy 62 korun denně. Kdybych platila hotově, projedu 80 korun každý den,“ přiblížila.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Rychlé počty. Pokud má měsíc 20 pracovních dnů, při platbě Opuscard zaplatí cestující mezi Brodem a Jabloncem 1 240 korun, při platbě hotově 1 600 korun. Měsíčně tak ušetří 360 korun a za to se už dá pořídit slušný domácí oběd pro čtyřčlennou rodinu. Jednou z možností je také používat Opuscard v režimu peněženka. V praxi to znamená, že jednu kartu může využívat více lidí. Pokud tedy rodina cestuje dohromady, sleva je ještě zajímavější. Z Brodu do Jablonce dojedou s kartou za 124 korun, bez ní za 160.

Zajímavostí je městská hromadná doprava v Jablonci nad Nisou. Zde se cena základního jízdného nezměnila již dlouhá léta. „Cena základního jízdného platí na Jablonecku už od roku 2013 a ani nadále se nemění. Nejvíce využívaná je jízdenka s platností 30 minut, která při platbě Opuscard stojí 16 korun, při platbě v hotovosti nebo bankovní kartou 18 korun,“ připomíná ředitel městské společnosti Jablonecká dopravní Luboš Wejnar.

Loni navíc začaly tarify IDOL a tedy i platnost Opuscard platit i za hranicemi Libereckého kraje. Vybrané autobusové linky nabízejí v mezikrajských úsecích možnost volby jízdného podle tarifu, který cestujícím lépe vyhovuje, protože jej využívají pro mezikrajské cesty, ale i uvnitř regionu. „Například cestující z Turnova může jet na výhodnější jízdné s Opuscard do Liberce i do středočeské Mladé Boleslavi," uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy Jan Sviták.

Opuscard, jednotný odbavovací bezhotovostní systém v dopravě po celém Libereckém kraji, začal fungovat po půlročním zpoždění v létě roku 2009. Karta Opuscard je bezkontaktní čipová karta, která je využívána především ve veřejné dopravě, v přístupových systémech i jako elektronický identifikační doklad. Na kartu jsou vázány téměř veškeré výhody integrovaného jízdného IDOL. Cestující má na výběr ze dvou typů karet podle předpokládaného rozsahu používání.

Opuscard

Osobní karta

Je nepřenosná a opatřena osobními údaji držitele a fotografií. Může sloužit nejenom jako elektronická peněženka a nosič jednotlivé elektronické přestupní jízdenky IDOL, ale také jako nosič časového a síťového předplatného jízdného IDOL, které patří k nevýhodnějším cenovým nabídkám.

Anonymní karta

Slouží jednak jako elektronická peněženka, nosič jednotlivých elektronických přestupních jízdenek a jednodenních přenosných jízdenek. Na anonymní kartu nelze nahrát nepřenosné vícedenní časové a síťové jízdenky.