Vydat se na tak dlouhou cestu jakou je středověká poutní trasa Camino del Norte, není snadné rozhodnutí. Vladimír Ort z České Lípy už ale bez chůze nemůže být. Ta je pro něj formou relaxace a duchovní očisty. Více než šest set kilometrů severním Španělskem do Santiaga de Compostela zvládl za měsíc.

Poutní cesta Camino se v posledních letech stala až módní záležitostí, proč jste se pro ni rozhodl?

Vím, je to fenomén nejen pro českého poutníka. Letos jsem si cestu Camino vybral, jelikož jsem v Evropě nic takového nezkusil, a protože jsem jí vždycky jít chtěl. A měl jsem informace, že tato stará poutní cesta je velmi poetická. Každopádně jsem zvyklý hodně chodit pěšky. Řadu let jsem na měsíční treky jezdil mimo Evropu, hlavně do Nepálu a na pochody si navykl. Při chůzi má člověk čas přemýšlet o věcech, které ho zajímají, a na které nemá normálně čas. Já si při těchto cestách vždycky odpočinu. A tak jsme si s přítelkyní řekli, že teď půjdeme právě Camino de Santiago– severní cestu.

Tras se nabízí opravdu hodně, proč zrovna váš výběr padl na Camino del Norte?

Rozhodlo, že severní cesta je původní poutní trasa a je podstatně méně frekventovaná než ta nejznámější „Francouzská cesta,“ která vede vnitrozemím. Během celé cesty jsme vesměs šli sami nebo téměř sami.

A venku, pod širým nebem, jste nenocovali?

Ne, ani jednou. Na trase je plno penzionů, ale hlavně hustá síť poutnických ubytoven, takzvaných Albergue. Provozují je nejrůznější církevní i světské instituce. Když na počátku cesty poutník dostane nebo koupí poutnický průkaz „credencial“, tak s ním pak jde od jedné albergue k druhé, každá má razítko a lidi s tímto průkazem ubytuje za rozumné ceny, zhruba v rozpětí 10 až 25 euro na noc.



Jak taková ubytování vypadají a fungují?

Cena je stanovena podle toho, kdo ubytovnu provozuje, jestli soukromník nebo obec, ty jsou velice levné a některé bývají i zadarmo. Někde chodec zaplatí pevnou cenu, ve které má i jídlo, jinde se platí dobrovolná částka. Jsou tu malinké ubytovničky pro pár lidí. Jinde, v klášterech jsou ubytovací sály pro několik desítek poutníků, mimo sezonu jsme tam ale byli skoro sami a vždy si našli svůj kout. Tohle ubytování má svoji poetiku, i když je tam20 lidí z celého světa a musí se nějak porovnat. A řekl bych, že ty vztahy mezi poutníky tam jsou až idylické.

Navázali jste během putování nějaká nová přátelství?

Spíš šlo jen o krátkodobé kontakty, na večer, na dva. My jsme na druhou stranu například ani netoužili s někým jít. Pro nás byla důležitá ta možnost cesty v osamění, to bylo jedním z motivů, protože my v zaměstnání pracujeme s lidmi a stále jsme v nějakém kolotoči komunikace, jednání, telefonování…Takže když jdeš, vypneš si telefon, což jsme opravdu dělali, tak jsi pomyslně mimo civilizaci a to je příjemné. Velice důležitý bonus!



Určitě roli hraje každý gram navíc. Co jste si zabalili?

Mohu potvrdit, že u batohu je důležité dostat se pod osm, deset kilogramů váhy. Je potřeba mít dobré boty. Viděli jsme spoustu poutníků s rozedranýma nohama, kteří vyšli v mizerných botách. My jsme měli dobré kotníkové boty Asolo, s těmi jsem absolvoval už všechny „Nepály“ bez jediného problému, partnerka také. Základem úspěchu a pohody jsou tedy vhodné kotníkové boty a potom už stačí kraťasy, bunda a něco proti dešti. Často tam totiž prší, proto i něco na převlečenía v podstatě pak už nic jiného není potřeba. My jsme si nevařili a byli jsme v ubytovnách i na jídle. Takže jsme potřebovali jedny věci na sebe, jedny na převlečení. Po cestě jsou možnosti sám si vyprat nebo nechat si oblečení přeprat. Postačí minimum věcí a také pití. Je to civilizovaný kout země, stačí peníze nebo kreditní karta. Dobré je vzít si třeba i hořčíkové tablety, ty jsou dobré na svalové křeče.

Kolik kilometrů jste obvykle ušli za den?

Denně jsme překonali 25 až 30 kilometrů. Šli jsme trasu z Bilbaa do Santiaga tímto naším standardním tempem a pochodovali jsme měsíc. Celkem jsme za tu dobu ušli přes 650 kilometrů. Nejhorší jsou první dva až tři dny, než si člověk zvykne a potom, jak si navykne tempu, cestě, tak už je to rutina.



Jak je trasa značená, nezmizely staré značky?

Cesta je dobře označena, vede od symbolické mušličky k mušličce. Cestu označujíi šipky na kamenech, zdech, stromech, silnicích. Ztratit se snad ani nejde. Stylizované svatojakubské mušle v pohodě i bez mapy dovedou, kam poutník potřebuje. Jen výjimečně se může stát, že se někde zasekne, zamotá, ale pak si směr najde – třeba na mapách.cz. A může pokračovat k cíli.

Jak jste si organizovali den?

Snažili jsme se, abychom vyšli mezi 7 a 8 hodinou, potom je ten den v pohodě. Ráno se člověk musel přinutit. Dali jsme si orientační cíl na ten den, kam chceme dojít. Když jsem ho nesplnili, nevadilo. Šli jsme na pohodu.

Měli jste nějaký probléms dorozuměním s místními nebo jinými poutníky?

Ne, takový problém nebyl. Základní věci, výrazy ve španělštině se poutník naučí. Anglicky místní příliš nevládnou, ale tu turistickou angličtinu tam téměř každý zvládá. Ve skladbě poutníků, jak jsme ji viděl já, byli nejvíce Němci a Francouzi. Pak Holanďané a potom i dost Poláků. Také pár Čechů jsme cestou potkali. Jinak, lidé tam jsou na poutníky zvyklí, místní jsou vůči nim vstřícní, vlastně jsme nezažil, že by třeba nás někde obsluhoval otrávený číšník nebo místní koukali na putující cizince nevraživě. Co se týká třeba věkové skladby poutníků, tak mě překvapilo, že s námi šli hodně staří lidé a potom až zase velmi mladí. Ten střední, produktivní věk prakticky zastoupen nebyl.

Zažili jste cestou nějaké dobrodružství?

Na cestě je den jako den. Stereotyp tam má své kouzlo. Vstaneš, jdeš, jíš, přemýšlíš. Minimálně se bavíš… K nějakým akčním zážitkům ani není příležitost.

K cestování patří i poznávání místních pokrmů. Co vás při tom zaujalo?

Překvapilo mě dobré galicijské pivo, vynikající víno, hlavně bílé a menu pro poutníky. To stálo 10–15 euro a zahrnovalo polévku, hlavní chod, zákusek a lahev vína, kterou jsme obvykle vždycky vypili. Místní polévky jsou dobré, zvláště sopa de Galicia, hustá, fazolová, s kusy klobás, což člověku stačí jako hlavní jídlo. Všude dostupné je ovoce, zelenina, sýry. Samozřejmě jsou tam i fastfoody, ale ty menší restaurace vždycky nabízí poutnické menu a nebo místní, tradiční kuchyni. Co je zajímavé, na obědy tam chodí později než u nás a k večeři se schází až tak v osm, půl deváté večer, dříve tam ani nevaří, mnoho hospod bylo odpoledne i zavřených.

Co na vás zapůsobilo nejsilněji?

Krajina, atmosféra. Vnímáš krajinu, vnímáš, že jsi sám, vnímáš, že to je historická poutní cesta, kudy po stejných kamenech lidé chodili před stovkami let. Tak to má své kouzlo.

Jaké byly poslední kilometry?

Byly horké, ale už jsme byli rozchození. Překvapilo nás, že i tam byly kostely většinou zavřené. Takže, aby se šlo od kostela ke kostelu, jako kdysi, tak to bylo nemožné, a to mě nepříjemně překvapilo. Včetně katedrály v Santiagu, která byla v době našeho příchodu -což byl všední den - také „nedobytně“ uzavřená. Otevírají ji jednou za čas. Nejspíš jsou důvodem obavy z krádeží. Poutnický diplom o absolvování cesty v katedrále nevydávají, ale kousek od ní, musíš si tam vystát asi dvě hodiny, v hlavní sezoně říkali až půl dne.

Kde se vám asi nejvíce líbilo?

Hodně se nám líbilo vždy, když cesta vedla těsně u pobřeží Atlantiku. Hned za městem Bilbao je moc pěkně. Poutnická stezka vede přímo po pobřeží a je velice romantická. V Óntonu byla velice zajímavá albergue, kde právě bylo dobrovolné vstupné a sešly se tam všechny národy světa. Jednou jsme také spali sami v klášteře, jediní a byl to nepopsatelný pocit, nikde nikdo a to ticho.Vždy, když se šlo okolo mořského břehu, tak to bylo pěkné. Prošli jsme Asturií Cantabrií a Galicií. Překvapilo nás, jak hodně zelený kraj to je, původně jsem očekával spíš středomořský ráz krajiny, planiny, olivovníky… Ale toto pobřeží Atlantiku je hodně zelené, hodně mokré, často jsme koneckonců mokli. A někdy za deště a větru tam už je docela zima. Sluníčko vždy nesvítí. Francouzská cesta je prý v tomto ohledu přívětivější. Potěšila nás spousta památek po cestě. Působivé bylo i vidět různé místní slavnosti s bubny a píšťalami.

Vladimír ORT



• Českolipský rodák. Maturoval na Gymnáziu Česká Lípa, absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

• Pedagog, manažer projektů v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů, podnikatel.

• V minulosti byl jedním ze zakladatelů Neckyády a volebního sdružení Naše město, za které zasedal i v městském zastupitelstvu.

• Cestoval po Africe a Jižní Americe. Potom objevil Nepál. Žije v České Lípě.