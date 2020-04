„Velikonoce, které jsou běžně termínem, kdy se sezona rozbíhá, proběhly ještě v nouzovém režimu. Podnikatelé se sice snaží i v této době nabízet některé služby, jako jsou prodeje přes okénko, ale spotřeba je velmi nízká,“ komentovala velmi špatnou situaci ředitelka turistického sdružení DMO Lužické a Žitavské hory Marie Kárová.

Podle Marie Kárové je naděje na zlepšení spojená s ústupem pandemie a s uvolněním státních omezení. Domácí cestovní ruch by se jistě zvýšil, i kdyby hranice zůstaly nepropustné. „Otázkou je, zda na rekreaci budou mít lidé peníze, zda budou mít dostatek dovolené, zda vůbec budou chtít čerpat dovolenou, když ji mají nařízenou nyní nebo se budou bát o práci,“ nastínila hned několik neznámých Kárová.

„Musíme věřit, že lidé budou chtít cestovat. Jisté ovšem je, že přeshraniční cestovní ruch a spotřeba bude pro naše podnikatele v příhraničí prakticky nulová. Myslím, že to bude téměř likvidační,“ podotkla.

Turistická destinace Lužické a Žitavské hory měla pro letošní rok v plánu uskutečnit řadu projektů. Ke stěžejním patří Zážitková trasa po pivovarech, kde jde o to podporovat nový produkt cestovního ruchu – Pivní stezku Lužickými horami. Spolek ale musí kampaň prozatím odložit na pozdější dobu, až bude jasnější představa, kdy se uvolní omezení v oboru gastronomie, ubytování a volného pohybu osob.

Podle ředitelky Kárové je Pivní stezka postavena na propojení 9 subjektů v Lužických horách. „Jde o zážitky, o motivaci pro návštěvníky, aby přijeli do Lužických hor, prošli si nejkrásnější partie a zakončili den v nějakém pivovaru,“ popsala Kárová.

Druhá část projektu měla za cíl přiblížit se i polským návštěvníkům. „Zatím tedy zrealizujeme překlady a na tyto návštěvníky se připravíme na další rok, jelikož neočekávám otevření hranic v tomto roce,“ doplnila.

Dalším z projektů je Cyklistika v Lužických horách, kdy má sdružení v plánu připravit tipy na výlety nejen v Lužických horách, ale i s přesahem do Žitavských hor. „Některé akce subjektů v cestovním ruchu musíme odložit, avšak neradi bychom je rušili zcela,“ připomněla Kárová. A podotkla, že je nepříjemně udivena představami ministerstva pro místní rozvoj, které hovoří o pomoci firmám působícím v cestovním ruchu a způsobu, jak zmírnit dopady omezení na jejich podnikání.

„Podstatou programu by byly takzvané rekreační vouchery pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné pro pobyty v České republice formou benefitů,“ sdělil Vilém Frček z tiskového odboru ministerstva. Podle Kárové je ale myšlenka rekreačních voucherů směšná nebo spíš smutná. „Připomíná mi to dobu rekreace ROH – takže se vrátíme do dob Anděla na horách? Opravdu na ministerstvu nedokážou vymyslet lepší formu podpory podnikatelů v CR? Neumím si představit OSVČ, který nyní nemá možnost provozovat činnost kvůli omezením, jak vyrazí s voucherem na rekreaci,“ řekla Marie Kárová.

Stávající situace je nepříjemná i pro loni otevřený malý pivovar BON v Novém Boru. „Plánovali jsme účast na akcích, které ale nebudou. Současná opatření budou mít negativní dopad na turistický ruch na Novoborsku,“ potvrdil jednatel pivovaru Daniel Nerad.

A upozornil, že s ohledem na zpoždění dodavatelských prací dojde k odkladu otevření pivovarské restaurace. „Naštěstí i v této těžké době je o naše pivo zájem a zákazníci si k nám cestu našli, pivo si chodí kupovat do pivovaru nebo jim ho rozvážíme,“ děkoval příznivcům minipivovaru Nerad. Jak řekl, i nadále tak mohou pokračovat ve vaření, aby měli stále pestrou nabídku. „Minipivovary se snaží vzájemně podporovat, máme tak v nabídce i piva ze spřátelených minipivovarů v regionu. Všem lidem přejeme pevné zdraví a po pivovarsku „Dej Bůh štěstí,“ vzkázal Daniel Nerad.