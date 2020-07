Správa železnic uzavře 14. července část tratí 081 a 086, které vedou Z Děčína, přes Benešov nad Ploučnicí, Českou Lípu do Liberce a to v úseku Děčín hlavní nádraží - Děčín východ. Výluka začne v 7.00 a skončí ve 13.00. Mezi těmito stanicemi bude kolej zcela neprůjezdná. Výluka se dotkne linek R14, L2 a U8.

Osobní vlaky linky L2 a U8 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Děčín hl.n. - Děčín východ a zpět. Vlaky linky R14 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Děčín hl.n. - Benešov nad Ploučnicí a zpět. Náhradní doprava nebude obsluhovat stanici Děčín východ. Pro tuto stanici bude zřízena náhradní zastávka „Děčín, zámecký rybník“, kterou budou zajišťovat spoje R 401383, 401394, 401385, 401392, 401387 a 401390. Tyto spoje pojedou v dřívější časové poloze.



Od 13. do 15. července pak bude uzavřená část trati 087, která vede z Lovosic do České Lípy a to v úseku Litoměřice horní nádraží - Úštěk. V těchto dnech bude mezi těmito stanicemi výluka v čase od 19.00 do 5.00. Trať bude pro všechny linky U11 zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s. po dobu výluky dotčené vlaky náhradní autobusovou dopravou v úseku Litoměřice horní nádraží - Úštěk a zpět.