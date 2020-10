Po celou dobu rekonstrukce, která potrvá do konce října, bude uzavřena komunikace v místě tohoto přejezdu.

K Máchovu jezeru je možné přejít pěšky přes most u vlakového nádraží, pěšinou podél kolejí od prodejny Penny, případně přes most od pláže Klůček. Na trati z Doks do Oken a zpět je výluka, spoje jsou nahrazeny autobusovou dopravou.