Úderem půlnoci ze soboty na neděli začnou v celé Evropě platit nové jízdní řády. Nejinak tomu bude i v Libereckém kraji, kde se změny týkají především železnice.

Prezentační jízda železničního dopravce Arriva na tratích v Libereckém kraji. Na snímku vlak Siemens Desiro. | Foto: Deník / Adam Fogl

Nejvýznamnější a nejviditelnější změnou bude nástup soukromého dopravce Arriva. Jak už Deník informoval, Arriva zajistí dopravu na dvou rychlíkových linkách (z Prahy do Tanvaldu a z Kolína přes Českou Lípu do Rumburku) a na dvou linkách osobních vlaků (z Liberce do Lomnice nad Popelkou a z Tanvaldu do Železného Brodu).