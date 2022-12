„Lidé si dávají žádost, také probíhá intenzivní spolupráce se sociálními odbory měst, úzce jsme navázáni na OSPOD v České Lípě a Novém Boru,“ sdělil Gottlieber s tím, že coby charitativní organizace nejsou striktně vázáni pořadníkem a mohou si sami rozhodnout, který klient dostane přednost.

„Cílem je, aby rodina byla pospolu, aby fungovala. Proto i sociální pracovnice dělají všechno pro to, aby děti mohly být u maminky a ta se o ně mohla starat,“ uvedl.

Podle něj je dostavěná a novotou zářící budova pro rodiny s dětmi bez střechy nad hlavou největší azylové zařízení svého druhu v okrese. Ženy s dětmi zde požívají ochranu, anonymitu a nezbytné základní zázemí k životu. Azylový dům Jonáš od roku 2002 pomohl už více než 700 matkám v životní tísni a 1 300 dětem.

Děti nemohou skončit na ulici

Sociální služby jsou v rámci Charity Česká Lípa propojené, a pokud se rodiny, které má v terénu, ocitnou v tíživé situaci, nemají peníze nebo řeší těžkou bytovou situaci, tak jim právě zde lze nabídnout ubytování. „Teď s ohledem na krizi a růst energií se spousta lidí propadá do finanční tísně. A jsou třeba ohroženi vystěhováním z dosavadních obydlí,“ sdělila vedoucí sociálně aktivizační služby Charity Markéta Chýlková.

Ubezpečila, že si „adepty“, kterým začnou pomáhat, pečlivě prověřují. „Vždy každý konkrétní případ. Vždy je na místě sociální pracovník, sociální šetření pak dělá konkrétně s každou rodinou zvlášť,“ řekla s tím, že lidé teď hlavně nemají na energie. „Nebo pokud v českolipské Jiráskově ulici platí za jednu místnost 15 tisíc a z toho jen 8 tisíc mají na papíře, tak oni nedostanou tak vysoký příspěvek na bydlení, aby doplatili těch 15 tisíc. Potom přijdou, že se musí do pár dnů vystěhovat, a my se snažíme pomoci sehnat bydlení co nejrychleji, protože nemůžeme dovolit, aby máma s dětmi žila někde pod mostem,“ popsala příklady z praxe Chýlková. V takových případech mají s kolegy i oznamovací povinnost. „Voláme OSPOD, že máme děti na ulici,“ dodala.

Objekt koncem 70. let sloužil jako jesle. „Až v roce 2002 jsme ho získali od města,“ zmínil Gottlieber. Tehdy byl přestavěn na dům na půli cesty s deseti pokoji se společným sociálním zázemím, společnou kuchyní a chráněnou dílnou.

Právě dokončená rekonstrukce a dostavba, kterou se zvětšila plocha a kapacita budovy, začala před rokem. Byty jsou rozdílných velikostí s vlastním sociálním zařízením. „Od bytu s jednou místností s kuchyňkou až po dvou a třípokojové byty pro početnější rodiny,“ upřesnil Gottlieber.

Novinkou proti minulosti je, že azylový dům Jonáš, který byl dosud určen výhradně pro matky s dětmi, které byly třeba oběťmi domácího násilí, dnes může přijmout i muže. Svědomitě vybrané, kteří se s rodinou ocitli bez střechy nad hlavou. „V tomto ohledu jde o případy lidí v nouzi, kdy ztratili bydlení,“ zmínil Gottlieber. Charita Česká Lípa provozuje nejen tento azylový dům, další je v Novém Boru, v sociální ubytovně, kde je pro obdobné klienty vyčleněno celé jedno patro.

Zakázku na přestavbu získala firma Stav Agency ze Stráže nad Nisou, která s pracemi začala v září 2021. Tento týden Charita investiční akci slavnostně zakončila, za přítomnosti biskupa litoměřického Jana Baxanta. Celá akce zahrnovala i nákup nemovitosti a pozemku od města Česká Lípa. Náklady přesáhly 38 milionů korun, z nichž 32 milionů hradí z prostředků Evropské unie. Zbytek sumy musí Charita Česká Lípa doplatit z nestátních zdrojů. „Zúčastnil jsem se otevření zrekonstruovaného Azylového domu Jonáš a musím uznat, že se to opravdu povedlo,“ uvedl českolipský zastupitel Jiří Kratochvíl, který už léta s Charitou spolupracuje jako dobrovolník. S obdivem k dokončenému dílu se netajily ani úřednice z OSPOD v České Lípě, které si prostory prohlédly v rámci dne otevřených dveří 30. listopadu.

Zadlužená rodina. Otec Milan s trestní minulostí a nezaměstnaný. Matka Jana zase s minulostí drogovou, na rodičovské dovolené. Tato čtyřčlenná rodina nastoupila na přelomu loňského roku do Azylového domu Jonáš. Byli bez peněz, potřebovali potravinovou pomoc, a jak sami říkají, s černočerným beznadějným výhledem do budoucna. Co však bylo podle pracovníků českolipské Charity podstatné - nečekali s nataženou rukou.

„Nejhorší pro mne jako muže s rodinou byla skutečnost, že selhávám jako chlap. Chlap, který má mít otěže svého života pevně v rukách a který má zabezpečovat a chránit svoji rodinu před bídou. A já byl místo toho na kolenou,“ říká Milan, když vzpomíná na okamžiky, kdy věděl, že azylový dům je jediné řešení.

Za pomoci jeho pracovnic se rodiče začali postupně stavět na vlastní nohy. Jak podotýká Jiří Gottlieber, mediální koordinátor Charity Česká Lípa, nebyla to tehdy pro rodinu jednoduchá cesta. „Byla potřeba pomoci s evidencí na patřičných úřadech a dlouhodoběji s nimi komunikovat, vyřešit dluhy i staré životní neduhy, shánět práci, dětského lékaře, volnočasový kroužek pro starší dítě, nadcházející mateřskou školu či vštípit návyky nutné k zajištění chodu domácnosti,“ uvádí Gottlieber.

„Kolektiv sociálních pracovnic Azylového domu Jonáš, jejich vstřícnost, vlídné slovo, rada, úsměv, to vše mě nakoplo a já se dal s hlavou vzpřímenou do boje,“ říká Milan, který si po několika brigádách našel stálé zaměstnání v nedalekém městě, matka si osvojila péči o děti a domácnost, navíc získala po nástupu dítěte do mateřské školy vlastní zaměstnání.

Nyní se rodině naskytla příležitost odstěhování do podnájmu díky nadačnímu příspěvku na kauci. „A kolegyně vědí, že to rodina už zvládne. Byla potřeba jim podat pomocnou ruku a správně je nasměrovat,“ dodává Gottlieber.

„Spousta příběhů a kapitol našich životů nekončí happyendem. Ten náš však díky Charitě Česká Lípa a Azylovému domu Jonáš ano. Jsem o tom přesvědčen,“ uzavírá Milan.