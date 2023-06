/FOTO, VIDEO/ Stovka cyklistů včetně dvou mužů jedoucích na vysokých kolech aneb kostitřasech v pátek dopoledne vzbudila pozornost nejen v centru České Lípy. Jak napovídaly polepy na autech či bannery u morového sloupu, zastávku právě tady na náměstí T. G. Masaryka měl peloton, který vyjel 31. května z Ostravy a etapově křižoval celou republiku v rámci 14. ročníku charitativní cyklotour Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka.

Charitativní jízda pelotonu a Josefa Zimovčáka projela Lípou | Video: Deník / Petr Pokorný

Právě tento legendární cyklista, který na kostitřasu projel Česko i svět, byl hlavní tváří a také vedoucím jezdcem pelotonu, kde je mimo jiné i řada lékařů nebo manažerů firem.

„Povinností nás zdravých je pomáhat těm, kteří takové štěstí neměli. Vím, že svět nezachráním, nezachráním ani zdravotnictví. Ale pomáhám. A to už 14 let. Za mnou je spousta přátel, kamarádů, známých, starostů a osobností z měst a obcí. Všem jim za to patří velký dík,“ prohlásil Zimovčák. Svým projektem sbírá peníze napříč zemí na podporu onkologicky nemocných dětí.

Celá letošní trasa měří 1173 kilometrů. Dnes nadšenci vyjeli z Kokořína a v České Lípě se po občerstvení znovu posadili do sedel a zamířili na Benešov nad Ploučnicí a do Ústí nad Labem. Jízda pro ně skončí zítra v malé obci Zichovec mezi okresy Louny a Kladno.

„Za 14 let rozdělil nadační fond mezi děti přes 20 milionů korun, a to díky sponzorům, obcím, městům i malým dárcům, kteří přispěli do kasičky nebo si koupili některý z našich propagačních předmětů. Každá koruna se počítá,“ řekl moderátor Matěj Motyčka. „V České Lípě máte velmi krásné náměstí a milou paní starostku,“ chválil přijetí ve městě.

Shledání po letech

Na borce z dobročinné cyklotour se před českolipskou radnici přišla podívat řada místních. Jeden z nich, Eduard Orság původně ze Vsetínska, už ale léta občan České Lípy, byl dokonce spolužákem Josefa Zimovčáka v hotelové škole na severu Moravy, a tak na náměstí přišel někdejšího spolužáka pozdravit.

„Neviděl jsem ho skoro 50 let. Těším se na něj. Měli jsme teď sraz na Valašsku, ale Pepíček nepřišel, protože už šlapal do pedálů,“ připomněl Eduard Orság, proč přišel vyhlížet charitativní peloton. Jak poznamenal, o akci se dozvěděl z Českolipského deníku. Setkání se jim nakonec povedlo a nešetřili úsměvy.

Kromě starostky České Lípy Jitky Volfové přivítala peloton také oblíbená Hluchá parta, bubenický soubor ZUŠ Česká Lípa, který zahrál pod vedením Vojtěcha Šeminského.

Nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Haima Praha, Haima Ostrava, Šance Olomouc, sluneční paprsek Praha a nadačním fondem Krtek, které už řadu let pracuje při dětských onkologických klinikách. ,,My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně,“ znělo z pelotonu.