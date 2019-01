Doksy - Už ve čtvrtek večer bude definitivně jasno. Zastupitelé Doks budou schvalovat smlouvu o pronájmu valdštejnského zámku.

Poprvé v historii se zámek v Doksech otevřel veřejnosti na konci září. Během dvou prohlídek se na něj přišlo podívat bezmála tři sta lidí. Do roku 1945 patřil zámek šlechtické rodině Waldsteinů, narodil se tu páter Angelus Waldstein | Foto: Deník/Petra Hámová

Ano, chceme zámek. Pokračujte dál a získejte ho pro město, i když to bude zátěž pro městský rozpočet. To je vzkaz, který rovná pětistovka lidí z Doks a okolí nasměrovala k zdejšímu vedení města. Lidé se postavili za to, aby město převzalo valdštejnský zámek, památku, která dosud patří Libereckému kraji.

Bezmála 85 procent hlasujících podpořilo snahy města zámek získat. Proti bylo 77 hlasujících z pěti set, tedy zhruba každý šestý až sedmý. Přímo mezi obyvateli Doks (v do ankety se zapojili i návštěvníci Doks, obyvatelé jiných měst) bylo pro převzetí zámku dokonce 91 procent všech hlasujících.

Svůj názor vyjádřili Dokští prostřednictvím ankety. Průzkum provedli Doksy během září. Anketní lístky mezi obyvatele šířily prostřednictvím zvláštního čísla městského zpravodaje i během dne otevřených dveří na zámku, který si veřejnost mohla prohlédnout výjimečně a vůbec poprvé v historii během poslední ho zářijového víkendu.

Zámek Doksy • postavil ho ve druhé polovině 16. století Jan z Vartemberka

• od r. 1595 vlastnil panství Doksy Václav Berka z Dubé, kterému ale zámek za účast na stavovském povstání v letech 1618 – 1620 zkonfiskovali.

• poté připadlo Albrechtovi z Valdštejna; pikantní je, že po vévodově násilné smrti v Chebu roku 1634 Doksy získal jeden z jeho vrahů, irský plukovník Walter Buttler.

„Osobně mám největší radost z vysoké účasti v anketě, je vidět, že lidem není vývoj našeho města lhostejný, ať již z pohledu „město bez zámku" a tím pádem bez finanční zátěže, nebo „město se zámkem"," řekla starostka Doks Eva Burešová.

Podle ní byl velký zájem i o prohlídku zámku. „Dopoledne přišlo sto padesát lidí, odpoledne kolem sto dvaceti. Po té dopolední části navíc ještě proběhla velmi zajímavá diskuse," doplnila starostka.

V Doksech se už blíží Den D, kdy se o osudu zámku definitivně rozhodne. Už ve čtvrtek budou totiž zastupitelé schvalovat smlouvu o pronájmu hlavní části zámku a smlouvu o smlouvě budoucí, zaručující, že zbývající části zámeckého areálu převezmou nejdříve v příštím roce jako dar.

Že by se kolem schvalování smluv strhla v zastupitelstvu velká diskuse, dokská starostka neočekává. „Už jsme to tolikrát probírali a bavili se o tom. Navíc jsem všechny zastupitele požádala, zda by mi mohli předem písemně napsat jejich výhrady ke smlouvě tak, abychom je mohli ještě předem případně probrat i s právníkem," nastínila Eva Burešová.

Doksy už také nyní připravují podklady pro to, aby mohly podat žádost o dotaci na revitalizaci zámeckého parku. „V první fázi si ale nejprve chceme nechat zpracovat posudky, které by měly ukázat, jak na tom zámecký park je, a navrhnout řešení," dodala starostka.

Výsledky ankety Celkem 500 platných hlasů odevzdali obyvatelé Doks a přilehlých osad (ale i jiných měst) v anketě, v níž odpovídali, zda souhlasí, aby město Doksy převzalo od Libereckého kraje místní valdštejnský zámek

423 – tolik hlasů bylo PRO, tj. 84,6%

77 – tolik hlasů bylo PROTI, tj. 15,4%

Radnice v Doksech zveřejnila také poměr a výsledky hlasování mezi Dokskými a obyvateli jiných měst

Doksy + osady: 458 hlasů, z toho 391 PRO (85,4%), 67 PROTI (14,6%)

Mimodokští: 42 hlasů, z toho 32 PRO (76,2%), 10 PROTI (23,8%)

Procentuální poměr Dokští : Mimodokští – 91,6% : 8,4%