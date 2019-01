Liberecký kraj /ROZHOVOR/ – Drobná blondýnka zabezpečuje styk a kontakt mezi novináři a záchranáři. Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se před časem stala Lenka Markovičová, bývalá šéfredaktorka Libereckého deníku.

ORIENTÁLNÍ TANCE podtrhují podle Lenky Markovičové ženskost ve všech směrech. Nehledě na to, že tanec vůbec jako takový pomáhá odbourávat stres, formuje postavu a při dlouhodobějším tréninku navozuje pocit štěstí. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Zatímco novináři říkají létu s nadsázkou okurková sezona, pokud zrovna není tak vysoká voda, jako loni a letos, záchranáři si zřejmě na nedostatek práce stěžovat nemohou.

Jaké je léto na záchrance?

Úplně stejné jako jaro, podzim a zima. Kromě toho, že si lidé vybírají dovolenou, tak práce, tedy v našem případě zásahů, je zhruba stejně. Dovolené se nesmí odrazit na přednemocniční péči o pacienty a na záchraně lidských životů.

Ale s tím letošním létem je spojena událost, která zdejší práci ovlivnila velmi výrazně. Dispečink navštívil kulový blesk.

Zásah zničil počítače a celý elektronický systém. Záchranáři museli najet na manuální systém. Na telefony. Po celou dobu nejen v sobotu, co se pracovalo na odstranění závad, ale ještě v neděli. I když blesk vyřadil techniku, tak nebyla ohrožena péče o ty, kteří nás potřebovali.

Přece jen blesk je elektrický vývoj značné síly. Co vy? Bojíte se při bouřce?

Vůbec se nebojím, ba naopak. Bouřku mám velmi ráda. Ale pochopitelně jen když jsem schována v suchu a mohu pozorovat blesky. Rozhodně se v ní neprocházím venku.

Bouřka k létu patří a patří k němu i ta dovolená. Kam se chystáte vy?

Mám ráda také kratší pobyty. Už jsme byli v Českém Krumlově a v Třeboni. Nyní se chystám s dcerou do Turecka. A pak ještě jednou jižní Čechy s druhou dcerou. Nezapomenu ani na volno s přítelem, které chystáme strávit v Londýně. Ani jeden z těchto všech pobytů nebude příliš dlouhý. Připravujeme větší dovolenou ale až na příští rok.

To vypadá na exotiku, pokud se nemýlím. Kam to bude?

Pokud všechno dobře dopadne, poletíme na Bali.

Má to nějakou spojitost s vaším koníčkem, orientálním tancem?

Spíše s druhou zálibou, kterou je cestování a poznávání nových kultur. Rádi poznáváme cizí mentalitu, tamní lidi, gastronomii, historii a podobně. Volíme raději cestování po vlastní ose a ne organizované zájezdy. Jen tak se můžeme dotknout toho ryzího života a kultury v cizí zemi.

A jak je to s tím tancem? Přece jen balijské tance jsou úžasné. Pro laiky je to exotika oboje.

Pokud se na Bali dostaneme k nějakému festivalu nebo představení, určitě se půjdeme podívat. Ale mým tancováním to nemá nic společného. Exotika ano, ale to je tak všechno. Já tančím ryze egyptský tanec. I orientálních tanců je celá řada.

Žhnoucí Egypt a chladná severočeská destinace Liberec. To se u vás vzájemně vyvažuje prostřednictvím tance. Zřejmě i ve vašem tanečním klubu mají školní prázdniny. Co připravujete ve studiu nového?

Přestože jsou prázdniny, u nás se stále tančí. Hodiny jsou omezené, ale úplně zavřeno není. Tanečnice mají možnost udržovat se i přes léto.

Po prázdninách se chystá vystoupení u příležitosti sedmých narozenin tanečního studia Mona. Do té doby ale nestihnu nic nového nacvičit, takže vystupovat zřejmě nebudu. Ale na vánočním tanečním večeru už svůj program předvedu. Třetím velkým vystoupením je závěrečný absolventský večer.