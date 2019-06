Snad už ani s největší opatrností není pro chodce bezpečné zkracovat si cestu na autobusové nádraží v České Lípě zanedbaným podchodem v parčíku u Bulharské ulice. Při jakékoli přeháňce se z něj navíc stává „bazén“ se stojatou vodou. Město situaci řeší.

„Stav podchodu je hrozný. Šli jsme tam tři starší lidi od autobusu a báli jsme se projít, abychom si něco neudělali,“ zlobil se v pátek senior Zbyněk Pražák. „Je to o zabití. Sotva jsem prošel, přitom jde o veřejnou cestu, řekl.

Podle něj by úřad města měl zasáhnout, ať už je nebo není vlastníkem vandaly zohyzděného tunelu pod dávnou železniční tratí vedoucí z hlavního na zaniklé městské nádraží. „Město má učinit nápravu nebo majitele donutit k opravě, případně občany ochránit a cestu do nebezpečí zatarasit, i když to bude znamenat delší trasu k autobusům,“ soudil Pražák.

„Pracujeme na tom“

Dvakrát za den se tudy snaží procházet i Leona Maříková. „Je smutné, že po každém dešti trvá mnoho dní, než se tudy dá projít. Často posílám upozornění městu přes aplikaci. Nechápu, že na to nepomyslí s každým deštěm sami,“ dodala.

Českolipská radnice o problému ví. Odvolává se však na složité majetkové vztahy, které v místě podchodu jsou a kvůli nimž dosud kritické místo nemohla sama vyřešit. „Na podněty občanů se snažíme reagovat, průběžně jsme schopni vodu z podchodu odčerpat i uklidit nepořádek,“ uvedla mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. V současné době město ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) pracuje na přípravě projektu, který počítá s demolicí podchodu a následnou stavbou chodníku.

„Podchod by měl být zrušen a nahrazen chodníkem,“ potvrdila mluvčí s tím, že projektanti pracují na dokumentaci, která by měla být hotová ještě letos. O zboření a odstranění současného podchodu by se měla postarat právě SŽDC.

Starostce České Lípy Jitce Volfové současný stav podchodu vadí a během posledních měsíců už kvůli nápravě uskutečnila v Praze a Hradci Králové dvě jednání s funkcionáři státní firmy SŽDC, která hospodaří s majetkem železnice. „Prosím o trochu trpělivosti, spoustu let se tím nikdo nezabýval. Pokud by se o to v minulosti město opravdu zajímalo, tento problém by byl dávno vyřešen,“ napsala Volfová na svém facebookovém profilu. Podle jejího vyjádření má odbor investic na radnici jasné pokyny, jak v této záležitosti postupovat. „Projekt na vybudování nového chodníku by mělo připravit město,“ sdělila starostka.

I na samotnou demolici musí vzniknout projekt, což znamená, že je potřeba sehnat projektanta na mostní konstrukce. Po likvidaci železničního náspu, mostu a samotného podchodu dojde k projektování úrovňového chodníku, aby byl umožněn bezproblémový průchod z Bulharské ulice přes autobusové nádraží.

Jednání s Českou Lípou potvrdil mluvčí SŽDC Marek Illiaš s tím, že státní organizace je jediným vlastníkem železničního mostu, pod nímž vede podchod, a majitelem chodníku a průchodu včetně elektroinstalace je prý město. „My nemáme žádnou potřebu ani povinnost most demolovat. Nicméně na základě žádosti a jednání s městem jsme se uvolili tak učinit, když k tomu město připraví projekt,“ řekl Illiaš.