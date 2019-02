Co vás přivedlo k zájmu o Habsburky a také o zákupský zámek?

Historie mě zajímala téměř od malička, ale spíše jak to často bývá, mě zajímal spíše středověk a počátky novověku. Dějiny od 19. století už mě nebavily, nejspíše proto, že se v době, kdy jsem navštěvoval školu, učily především jako dějiny dělnického hnutí, komunistických stran apod. Když jsem v sedmnácti letech začal provádět na zákupském zámku, začali mě zajímat i Habsburkové žijící v 19. století, ale ještě spíše okrajově.

Kdy se váš zájem o Habsburky prohloubil?

Na zámku se tehdy vystavovalo mnoho věcí ze starších období, důraz se kladl na Navrátilovy nástropní malby, stavebně je celý areál z barokní doby a už tehdy se vědělo, že je velmi významný, takže námětů k poznávání bylo dost. Naproti tomu získat informace nebylo tak snadné jako dnes. Neexistoval internet, všechno se hledalo v knihách, ale běžné knihovny, podobně jako dnes, nebyly zásobeny speciální odbornou literaturou. K té jsem se dostal až na vysoké škole. Většina z nás, kteří jsme tehdy v Zákupech prováděli, se pídila po každé drobné informaci, která by doplnila naše vědomosti, případně kterou bychom mohli obohatit výklad.

Dařilo se vám informace najít?

Nijak moc se nám jich nedařilo získávat, ale o každou jsme se nadšeně dělili. Když jsem v 90. letech nastoupil do školy, prováděl jsem už na Lemberku a i s tím jsem časem přestal. Nepřestal jsem však oba zámky navštěvovat, protože s jejich zaměstnanci mě pojily dobré a úzké vztahy. Navštěvovali jsme se a probírali všechno možné, především to, co se týkalo právě zámků a jejich historie. Tehdy jsem si začal třídit spoustu svých poznámek a výstřižků týkajících se dějin Zákup.

Jaký jste s nimi měl plán?

Chtěl jsem si sepsat dějiny zámku od začátku. Šlo to ale dost pomalu, a protože se mi zdálo, že pro zámek by bylo nejužitečnější, kdyby se rozšířilo poznání o jeho dějinách v době císaře Ferdinanda, protože k jeho době se vztahovala většina tehdejší expozice, přešel jsem právě k němu. Trochu mě „vyhecovala“ tehdejší kastelánka Martina Aulová, inspiroval mě historik Ladislav Smejkal, a tak jsem se pustil do práce, o níž jsem netušil, že potrvá dalších dvacet let a ještě jí nebude konec. Teprve pak mě téma Habsburků v 19. století doopravdy zaujalo a na něj se nabalovala témata související.

Jak vnímáte roli a osobnost nejslovutnějšího obyvatele zákupské rezidence Ferdinanda Dobrotivého?

To by bylo asi na dlouhý rozbor a ostatně se ani po tolika letech, co se mu věnuji, necítím dostatečně kompetentní k nějakému celkovému hodnocení.

Jak vzniklo jeho přízvisko „Dobrotivý?

Určitě si zasloužil svou přezdívku „Dobrotivý“, kterou ale nesmíme chápat jako „naivní“ či „hloupý“. Svou pomoc lidem i institucím promýšlel, měl své priority a nedával každému jen tak, o co si řekl. On i jeho manželka, bohužel často zapomínaná císařovna Marie Anna, pomáhali těm, kteří to opravdu potřebovali – chudým, nemocným, pohořelým.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání Týdeníku Českolipsko, který vychází ve středu 13. února.