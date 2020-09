/ROZHOVOR/ Nejen na nové trasy se mohou těšit běžci na letošním ročníku závodu City Cross Run&Walk, který se v České Lípě uskuteční v sobotu 26. září. Během následujících dnů vyzpovídáme jeho organizátory i účastníky. Dnes seriál rozhovorů pokračuje s Michalem Prokopem, českolipským radním pro sport a kulturu.

Michal Prokop, českolipský radní pro sport a kulturu | Foto: Vít Černý

Proč by lidé měli vyrazit na City Cross Run do České Lípy?

City Cross Run v České Lípě je pozoruhodný a výjimečný tím, že kombinuje městský běh s crossovým, což ostatně vyjadřuje i jeho název. Účastníci poběží ulicemi, klášterními zahradami i průmyslovou zónou, podél řeky i lesem, podívají se do parku a na hrad, a pokud se rozhodnou pro nejdelší trať, tedy půlmaraton, zavítají také na autodrom a na okraj národní přírodní památky. Těžko bychom hledali závod, který nabízí tak širokou paletu prostředí a zážitků.