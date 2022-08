Českolipské strážníky před několika dny upozornila žena na ležícího muže mezi obchodními domy Andy a Banco. Na místě našla hlídka podnapilého cizince, který budil veřejné pohoršení.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Strážníci muže probudili a posunky mu vysvětlili, že si má sklidit své věci a odejít. Cizinec se dovtípil a začal si ukládat věci do batohu. Při pokusu o hození si batohu na záda muž nezvládl kvůli alkoholu koordinaci, zakopl o vlastní nohu a upadl celou svou vahou na dlažbu. Poranil si hlavu a začal velmi silně krvácet. Zatímco jeden strážník vyrazil do služebního auta pro záchranářský batoh, druhý zavolal záchranku. Když mu zastavovali krvácení, šla kolem lékařka z chirurgie, která s první pomocí pomohla. Záchranáři si pacienta převzali a ještě požádali strážníka o asistenci při převozu nemocného do nemocnice.