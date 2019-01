Česká Lípa - Bude stát na náměstí E. Beneše kromě obchodního domu Banco také budova s garážemi, secesní Unionka a to vše doplní jezdecká socha Jindřicha z Lipé?

Letecký snímek České Lípy | Foto: archiv

O této významné části centra České Lípy budou dříve či později rozhodovat českolipští zastupitelé. Na středečním jednání zastupitelstva, které začíná v 16 hodin, se kromě jiného představí firma Crestyl se svým záměrem na vybudování multifunkčního objektu. Ten má zahrnout jak stávající obchodní dům Banco, tak i přilehlé pozemky.

Nejen zastupitelé, ale i občané budou mít možnost posoudit, jak záměr výstavby zapadá do celkového rázu této části města. Záměrem prodeje pozemků, které zčásti zasahují i do prostranství mezi obchodními domy, projednával výbor pro prodej nemovitostí. Ten se k němu postavil prozatím spíš odmítavě.

„Záměr jsme projednávali ve výboru opakovaně. Rozhodli jsme se jej odložit do doby, než bude hotový nový územní plán města,“ shrnul závěry předseda výboru Vladimír Jonáš.

Z dostupných údajů na internetu se dovídáme, že skupina Crestyl působí na českém realitním trhu od roku 1996. V jejím čele stojí generální ředitel Omar Koleilat, který pracuje v realitním developmentu ve střední Evropě od roku 1998. Mezi projekty, na nichž se podílel v České republice a na Slovensku, patří Nákupní středisko Silesia Opava, Tesco Prostějov, Centro Zlín/Carrefour, Nákupní park Orlová, Centrum Nitra/Ahold a další.

Společnost má 55 zaměstnanců, v polovině května tohoto roku otevřeli moderní obchodní centrum v Mostě a nyní soutěží se svým projektem na výstavbu sportovní arény v Hradci Králové. V současné době jednají o vybudování centra v Opavě. Tam ale proti výstavbě sílí kritické hlasy, které nechtějí, aby plocha určená pro zeleň byla zastavěná nákupním centrem.

Developerská skupina právě dokončuje stavbu Rezidence Odeon s více než stovkou luxusních bytů v centru Mostu. Investor stále shání kupce pro dvě třetiny bytů. V rezidenci bude 101 nadstandardních bytů. Cena nyní dostupných bytů se pohybuje od osmi set tisíc korun do více než čtyř milionů korun.