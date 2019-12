Prodej Merkuru vyvolal strach

Zpráva, že z hotelu Merkur v Kozákově ulici vytvoří nový majitel ubytovnu pro dělníky z Indie a Ukrajiny, zapůsobila na českolipskou veřejnost jako silná rozbuška. Část obyvatel se děsí představy neznámých sousedů, jiná, že přijde o místo pro svou zábavu. Hotel je totiž desetiletí neodmyslitelně spojen právěs maturitními plesy. „Nový majitel se dohodl se společností Bombardier, která zde bude ubytovávat zahraniční pracovníky z Indie a Ukrajiny.

Byt vyhořel od svíčky

Obraz zkázy v bytě, v ulici Antonína Sovy v České Lípě, byl dílem okamžiku. Požár bytu, kde sama žila starší žena, lidé hlásili na tísňovou linku 112. Ihned k plamenům vyjelo sedm cisteren, výšková technika i autobus hasičů. „Zabránit šíření požáru se hasičům podařilo během hodiny. Hasili uvnitř bytui z venku z obou stran panelového domu. Pro rychlý odvod kouře nasadili přetlakovou ventilaci,“ informovala mluvčí profesionálních hasičů Pavlína Bílková.

Rozhodli o stožárech

Vidina vysokých stožárů od České Lípy do Varnsdorfu je zřetelnější. Mají zajistit lepší zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Ministerstvo životního prostřední v Liberci vydalo – podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) – souhlasné závazné stanovisko k tomuto záměru ČEZu. Se stavbou i způsoby jednání o této trase propojovacího vedení velmi vysokého napětí 110 kV, má řada dotčených obcí i nadále problém. K nejhlasitějším kritikům zpracování projektu patří město Nový Bor nebo Dolní Podluží.

Maminky mají soukromí

Útulné pokoje, maximálně dvoulůžkové, moderně vybavené a s vlastním sociálním zázemím. Maminky mají v českolipské nemocnici nyní veškerý komfort. Po modernizaci gynekologicko – porodnického oddělení za šest a půl milionu korun navíc přibylo nadstandartních pokojů, které jsou nyní čtyři a nového vybavení se dočkaly i operační sály.

Odpůrci těžby kamene uspěli

Dobývání čediče z kopce Tlustec na Českolipsku těžařům zkomplikovalo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR. Odvolali se k němu odpůrci těžby, aby zrušilo předchozí kladnou výjimku z ochrany vzácných živočichů a rostlin, kterou akciové společnosti Kamenolom Brniště udělil Krajský úřad Libereckého kraje. A uspěli. Ministerstvo případ vrátilo krajskému úřadu k novému projednání. Výjimka byla nezbytná k dalším řízením nutným k obnovení těžby.

Dají Kounicův dům dětem

Památkově chráněný Kounicův dům v centru města Česká Lípa se v budoucnu stane místem pro krativitu, kroužky, zábavu dětí, mládeže, ale i aktivity dospělých, kteří dosud dochází do DDM Libertin na Škroupově náměstí. Rozhodlo o tom 20 z 21 přítomných zastupitelů České Lípy na svém červnovém zasedání. Rozlehlý objekt na rohu Berkovy a Zámecké ulice, ozdobený s erbem rodu Kouniců, vyhořel v květnu roku 2015. Od chvíle, kdy město ruiny získalo do vlastnictví, přemýšlí o jeho nejvhodnějším využití, snaží se zdi zajistit a připravuje dostavbu domu.

Svojkov převzal titul

Jsme vesnice roku a jsme z toho v šoku. Úvodní slova písně, kterou si speciálně připravila svojkovská dívčí skupina Tři koťata, dokonale shr- nula první pocity všech ve Svojkově na Českolipsku, když se dozvěděli o vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019. Dojetí, radost a hrdost čišela během slavnostního vyhlášení z každého z místních v čele se starostou Gustavem Pilzem, který pro svou vesničku převzal Zlatou stuhu a společně s 245 obyvateli netrpělivě vyhlížel celorepublikovou komisi.

Drogy našli policisté u 70 lidí

Festival Mácháč, který každoročně přiláká až 10.000 lidí, se konal na pláži Klůček u Máchova jezera. Bezpečnostní opatření spojená s tímto festivalem bývají každoročně nejrozsáhlejší z pravidelných kulturních akcí, které se v Libereckém kraji konají. Nasazeno bylo zhruba 240 policistů a celníků. Za víkend zkontrolovali stovky vozidel a lidí. „Při kontrolách vozidel celníkům pomáhal mobilní spektrometr, který dokáže ihned detekovat stopy mimo jiné po prekurzorech či drogách,“ uvedl krajský mluvčí celníků Martin Stočes.

Aktivisté obvinili farmu z týrání krav

Emoce veřejnosti vyvolalo video s kravami, stojícími v půlmetrové vrstvě hnoje. Dokument z kravína ve Svoru aktivisté ze spolku Hlas zvířat rozeslali médiím. Předtím také už sepsali obsáhlý podnět k prošetření týrání zvířat a předali ho Státní veterinární správě, policii a dalším institucím. „V takto alarmujícím stavu byla zvířata držena i přesto, že společnost, které uvedené hospodářství patří, získala více než 60 milionů korun dotací,“ tvrdila předsedkyně Hlasu zvířat Tereza Plicka.

Ochránci slavili zastavení těžby

Ekologičtí aktivisté z Hnutí DUHA ohlásili, že uspěli ve svém několikaměsíčním úsilí o zastavení těžby dřeva, která podle nich měla decimovat Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala u Doks na Českolipsku. Jak informovali, Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj (CHKO) svým novým rozhodnutím už další kácení ve výjimečné lokalitě nepovolila. Zákaz těžby na celém území národní přírodní rezervace také aktivistům slíbil i ministr životního prostředí Richard Brabec: „Další těžby kůrovcového dříví na území národní přírodní rezervace nebudou již povoleny a celé území bude ponecháno bez zásahu,“ uvedl ministr.

Podezřelý z vraždy je za mřížemi

Zapálené svíčky a květiny přibývaly u vchodu do omšelého panelového domu na malém sídlišti v českolipské čtvrti Kopeček. Sousedé zde takto uctívali památku jednéz nich. Osmadvacetiletou Vendulu P., matku malého chlapce, měl přímo v jejím bytě ubodat nožem o pár let mladší bývalý přítel David F. (1994), který byl obviněn ze zločinu vraždy a českolipský soud rozhodl, že až do hlavního líčení bude stíhán ve vazbě.

Hasiči zachránili papouška, který přežil ničivý požár

Zázrak. Neporušenou klec s živým papouškem vyprostili hasiči z požárem zničených rozvalin ubytovny pro sociálně slabé v českolipské Dubici. Korela chocholatá přežila běsnění plamenů, bortící se stropy a proudy vody z cisteren hasičů. Ani nedutala. „Zazpívala“ až když ji hasiči vyzdvihli s klecí z ohořelých stěn někdejšího bytu. V téměř nepřístupném prostoru jednoho z pokojů ptáka zahlédl mladík Jiří Cína, který se sem přišel podívat, co zbylo z obydlí jeho příbuzných.