Žádný Dotační fond Libereckého kraje, žádný krizový, lesnický či sociální fond. Omezení oprav a rekonstrukcí silnic, možné omezení spojů v dopravě a další a další škrty. Liberecký kraj už ví, jak by daňový balíček bolel konkrétně.

Pokud návrh zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka projde celým ústavním kolečkem beze změn, znamená to, že Liberecký kraj přijde kvůli daňovému balíčku o více než půl miliardy korun.

Pohroma pro rozpočet

Podle krajských politiků jde o pohromu pro přípravu rozpočtu kraje na rok 2021. Nejenže kvůli opatřením proti šíření koronaviru očekává hejtmanství nižší výnosy, teď však hrozí, že se daňové příjmy kraje propadnou o dalších 540 milionů korun. Jeho zástupci tvrdí, že krajská samospráva by nemohla připravovat žádné nové projekty a investice, zastavila by veškeré současné dotační programy a nezakládala nové. „Pokryli bychom sotva mandatorní výdaje, zastavili nezasmluvněné investice a pro rok 2021 zrušili dotační programy,“ přiblížil náměstek hejtmana pro ekonomiku Zbyněk Miklík.

Podle hejtmana Martina Půty je prioritou zachování veřejných služeb, které kraj zajišťuje, a udržení jejich kvality.

„Snížit razantně daně ve chvíli, kdy jsou ekonomika i státní rozpočet v troskách, považuji za nezodpovědné šílenství. Bez hledání úspor ve výdajích státu se peníze, které zůstanou lidem, jen půjčují a zaplatí je naše děti. Zaplatí je i s úroky,“ sdělil hejtman.

Zároveň kritizuje stát za to, že sám peníze rozhazuje. „Nižší daně pro zaměstnance by mohla být dobrá zpráva, pokud by snížený daňový příjem státního rozpočtu byl podložený úsporami v provozu ministerstev a dalších státních organizací,“ doplnil Půta.

Zadlužení jim vzroste

Nižšího daňového výnosu se obávají i města. Pokud Senát a prezident posvětí daňový balíček, který schválili poslanci, v Semilech budou muset zapomenout na plánované investice. Konkrétně na rekonstrukci Cihlářské ulice, regeneraci sídliště Luční Jižní, na solární panely na střechy budov kvůli úsporám, cesty na Ostrově.

„Sestavili jsme rozpočet s propady příjmů patnáct milionů korun, a abychom udrželi jen to, co máme nejdůležitější, naplánovali jsme zvýšení zadluženosti a úvěr ve výši dvaceti milionů s malou rezervou. To, co se odehrálo ve čtvrtek v noci v Praze, nás bude reálně stát dalších patnáct milionů, a to na dva roky. Přijdeme tedy o pětačtyřicet milionů korun. Mám pocit, že je to noční můra,“ přiblížila starostka města Semily Lena Mlejnková. Ve svém prohlášení jde ještě dál. „To nepostavíme nový most a ten starý nám spadne? Nebudeme svítit? Propustíme zaměstnance? Nesouhlasím a protestuji! Jsem připravena bránit Semily a Liberecký kraj, co mi síly stačí,“ doplnila Mlejnková.

Propouštění zaměstnanců

Pokud daňový balíček projde, bude to znamenat zdražení života ve všech obcích nejen Libereckého kraje. „Museli bychom zvýšit poplatek za odpady, koeficient daně z nemovitosti, propouštět zaměstnance, zastavovat investice a celkově utlumit život v obci. Nikoliv proto, že se chystáme rozhazovat, ale jen a pouze kvůli samotnému zachování běžného chodu a uhrazení mandatorních výdajů,“ doplnil starosta obce Prysk na Českolipsku a náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Daňový balíček kritizuje třeba i starosta Malé Skály na Jablonecku Michal Rezler. „Stát tvrdil, že se k nastartování ekonomiky proinvestujeme a místo toho bere obcím peníze na investice,“ prohlásil.