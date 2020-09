Česká Lípa (až od pondělí 14. září)

Kde? Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Purkyňova 1849, poliklinika - přístup pouze po venkovní lávce)

Kdy? Upřesní do 14. 9.

Za kolik? samoplátci: 2256 Kč

Od pondělí 14. září má znovu obnovit svou činnost odběrové místo přímo v českolipské nemocnici. Novinku ve čtvrtek potvrdila mluvčí špitálu Kateřina Amrichová s tím že testovací místo lidé najdou v zadní části budovy polikliniky a bude přístupné pouze z venkovní lávky z ulice Purkyňova.

„Pacienty prosíme o sledování naváděcího značení. Pro vozíčkáře je připraven zvonek, po zazvonění přijde k odběru personál k pacientovi. Provozní dobu ještě ladíme,“ uvedla Amrichová.

Pacienty otestují na vyžádání lékaře, krajské hygienické stanice, ale vyhoví i samoplátcům. Cena za test je pro ně v Lípě stanovena stejně jako v KNL, tedy 2 256 korun. Samotné objednání pacientů teď bude v Lípě možné pouze přes webovou aplikaci.

„Na odběry jsme posílali do Liberce, protože v České Lípě žádná možnost nebyla. Všechny, kdo tam byl do 12 hodin, odebrali. Zpětná vazba byla rychlá. Někteří naši pacienti absolvovali test v Děčíně, Mladé Boleslavi nebo Ústí nad Labem, odkud získávali výsledky třeba až po týdnu,“ konstatovala praktická lékařka Hana Dečiová z České Lípy. Pacienti s příznaky se s ní spojili telefonicky, k provedení testu jim vystavila elektronickou žádanku a odeslala na konkrétní odběrové místo.

Výsledky svého testování se lidé v KNL, která hodiny pro odběry rozšířila, dozvěděli poměrně rychle. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Zuzany Balašové podávala laboratoř informace do 24 hodin, maximálně do druhého dne. Na odběry do Liberce se musí lidé dopravit sami. V některých případech, například když má pacient zdravotní komplikace nebo jde o odběry pro větší kolektiv, vyšlou hygienici odběrovou sanitu.

„Pokud má laboratoř pozitivní výsledek, tak se o tom dotyčný člověk dozví vždy od nás a my rozhodneme o jeho izolaci. U negativních výsledků informujeme klienty, jen když jsme jim testování indikovali my,“ uvedla Balašová.

Pokud je pacient s pozitivním nálezem bez zásadních příznaků, má omezit veškerý kontakt s okolím, i když je to v bytech prakticky neřešitelné. „S těmito lidmi zůstáváme v kontaktu,“ řekla Balašová. Připustila však, že epidemiologická situace se zhoršuje a i síť odběrových míst a rychlost, s jakou vyřídí rostoucí požadavky, dozná změn. „Doteď jsme stíhali, ale když jsme se výsledek dozvěděli po 22. hodině večer, už jsme lidem nevolali. Ale obecně se snažíme je informovat ještě ten samý den, kdy jsme informaci obdrželi,“ popsala mluvčí hygienické stanice.

Koronavirus na Českolipsku a v Libereckém kraji:

(Fakta KHS k 10. 9. 2020, 08:30 hodin)

V okrese Česká Lípa případů 65 (LK 741)

Počet aktivních případů v okrese Česká Lípa 24 (LK 254)

Počet zemřelých z okresu Česká Lípa 0 (LK 7)

Celkový počet indikovaných osob k vyšetření z okresu Česká Lípa 3485 (LK 20804)

Každý, kdo zjistí, že se dostal do kontaktu s virem zasaženým člověkem, nebo ten, kdo začne pociťovat charakteristické příznaky, jako je zvýšená teplota, dušnost, kašel a další, by měl v první řadě kontaktovat svého praktického lékaře, s nímž svůj případ probere a lékař ho vyšle na test.

Nastane-li situace, že svého praktika nedostihne, nebo u jeho případného zástupu nepochodí, má se obrátit na pracovníky hygieny. Na vyšetření nesmí jet hromadnou dopravou, ale vlastním vozem. Pokud nemá možnost dopravit se na vyšetření sám, je možné cestou okresní hygienické stanice domluvit odběr v domácím prostředí, kdy přijede k pacientovi odběrová sanita.

„Pokud je pacient v těžkém stavu, který vyžaduje hospitalizaci, musí volat záchranku. Důležité je, aby pacienti nechodili do ordinací a na pohotovost, kde mohou nakazit ostatní,“ zdůraznila praktická lékařka pro dospělé Irena Hadravová, která ordinuje v Doksech. Zkušenost má takovou, že výsledky vyšetření dostane do 24 hodin a v laboratoři je sdělí pouze indikujícímu lékaři. „Pokud je pacient pozitivní, laboratoř předá výsledek hygienické stanici a ta pacienta kontaktuje ihned. I o víkendu,“ potvrdila Hadravová.