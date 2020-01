První výrobky vyjely z pouhých dvou linek přesně 21. ledna 2010. A to díky současným vlastníkům, kteří závod v Novém Boru a v Karolince koupili za 363 milionů korun. „Crystalex se dokázal stabilizovat a stal se spolehlivým obchodním partnerem,“ řekl jeden z majitelů Vladimír Ilin. Dnes v Novém Boru „jede“ naplno sedm automatických linek na výrobu nápojového a užitkového skla.

Za uplynulých deset let firma investovala do svého rozvoje a výroby více než 700 milionů korun. „Crystalex je opět největším výrobce nápojového skla v Česku, disponuje i největší kapacitou a technologiemi pro zušlechťování skla, vrátil se také na přední místo mezi výrobci ve světě,“ prohlásil ve čtvrtek generální ředitel společnosti Crystalex CZ Tomáš Januš. Oživené sklárny už prodaly 55 milionů kusů skla a dnes vyváží své výrobky do 80 zemí světa, zaměstnávají v Boru a na Moravě 830 lidí a tržby přesáhly miliardu korun. Jeho produkci dominují odlivky, kalíšky a sortiment stolního skla pro domácnosti či hotely. „Náš úspěšný příběh by nebyl možný, kdyby firma nebyla bohatá na zkušené a loajální zaměstnance. Jsme na ně hrdí,“ zdůraznil ředitel.

Jak avizoval, podnik chystá nejen nové soubory, inovace či robotizaci, ale chce se i více otevřít veřejnosti. Zcela novou marketingovou strategii Crystalex představí už za necelý měsíc na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. „Bude to také o barvách a emocích,“ předeslal šéf obchodu a marketingu Radek Šulta.

Kurátor sklářského muzea z Jablonce nad Nisou Petr Nový zase vyzdvihl, že v uplynulých deseti letech Crystalex nežije jen z podstaty, jak lze vidět jinde, ale že má stále ambici přicházet s novými vzory a nápady.

„Nové vzory se prodávají a Crystalex určil za poslední roky v designu už i nové trendy. Vlastně je symbolem úspěchu i to, když je pak konkurence krade,“ hodnotil znalec skla Petr Nový.

Význam Crystalexu pro město

Podle novoborského starosty Jaromíra Dvořáka dopadl krach někdejšího Crystalexu prakticky na celé město. „Téměř každá rodina byla více či méně spjatá s Crystalexem. Navíc vše ještě zkomplikovala celková ekonomická krize,“ vzpomínal Dvořák. Podle něj se město pokoušelo propuštěným sklářům vypomoci půjčkami. „Město je s Crystalexem spojeno pupeční šňůrou. Důležité pro všechny obyvatele je, aby současný rozvoj firmy pokračoval,“ řekl starosta Dvořák. Doplnil ho i náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták: „Crystalex má obrovský význam pro celý region. Hrdost podniku sice před léty utrpěla, ale teď už je opět na výši,“ poznamenal Sviták.

Jak zmínila Marcela Ottová z českolipské pobočky Úřadu práce, Crystalex vyvažuje v regionu nebezpečně velkou závislost na automobilovém průmyslu a ovlivňuje i strukturu školství. „I díky fungující velké sklárně má Českolipsko za posledních pět let nejnižší nezaměstnanost v kraji,“ zmínila Ottová, jež se v roce 2009 jako pracovnice ÚP účastnila přímo v závodě přebírání stovek žádostí zoufalých zaměstnanců o dávky a o zápis do evidence nezaměstnaných. „Jako patriot jsem těžce nesla, když pak v oknech nadobro zhasla světla,“ vzpomněla Ottová.

Původně národní podnik Užitkové sklo, Borské sklo dostal jméno Crystalex až roku 1974. Patřil k nejznámějším a nejprogresivnějším podnikům socialistického Československa. Vyráběl užitkové, dekorativní a umělecké sklo. První automatickou linku na výrobu skleniček zde instalovali v roce 1972 a zároveň přešli z plynu na elektrické tavení. Legendárním se stala série kalíšků se jménem Claudia, kterých podnik vyrobil více než 200 milionů kusů. Kolos před revolucí dával v Čechách a na Moravě práci 4100 lidem. Výhradním exportérem byl Skloexport Liberec, v 90. letech přejmenovaný na Bohemia Crystalex Trading. Nynější vlastník Crystalexu CZ získal i chráněné vzory skla a značku Crystalex.