„Soutěž Kniha roku Libereckého kraje sice už vstoupila do povědomí řady lidí, ale stále je na čem pracovat. Naše ambice je, aby do ní autoři či nakladatelé hlásili všechny knihy, které v kraji vychází. I když neuspějí, mají tak prostřednictvím soutěže šanci dostat se do povědomí lidí. Hlasování o Cenu čtenářů je jedna z cest, jak se o knihách lidé dozvědí,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.